Окно в Европу через Грецию

В сквере городов-побратимов Владивостока идет ремонт. Фото: Анастасия Котлярова

Владивосток сегодня занимает странное положение. С одной стороны нигде в России (кроме еще трех городов) нет столько консульств и почетных консулов, как у нас. С другой, стыдно признать, что у нас нет ни одного европейского консульства.

У нас 16 городов-побратимов по миру, плюс Владикавказ, но ни одного европейского! США, Япония, Вьетнам, Китай, Корея (обе) Индия, Узбекистан - консульства есть и города-побратимы тоже. Плюс Малайзия и даже Эквадор есть в числе sister city, но нет ни одного города из Германии, Франции, Британии или хотя бы Эстонии.

А это не только ущерб блеску нашего города, но и означает одну простую вещь для жителей: во Владивостоке негде получить шенгенскую визу из первых рук, а не через посредников в визовых центрах. Конечно, это не такая уж и проблема, чуть больше заплатить, чуть дольше подождать, но обидно же, а?

Конечно, европейцев и европейского бизнеса у нас кот наплакал. Немецкая кирха есть, кондитерская с английскими плюшками, итальянский сыровар тоже и даже отчаянный грек, бывший архитектором на родине и ставший бакалейщиком во Владивостоке.

Консульство к нам трудно заманить, это госрасходы для страны. Проще начать с почетного консульства. Я очень понимаю специалистов управления международных отношений администрации города. Мэр ждёт от них радостных вестей, что главы Гамбурга, Ливерпуля и французского Бреста умоляют раскрыть объятья и побрататься.

Но сил вести такую работу с городскими советами этих важнейших городов мира просто нет. Такие отношения во многом дело планомерной, целенаправленной работы или напротив, дело случая и активности бизнеса. Если есть какой-нибудь славный чудак, что хочет стать консулом Южно-Африканской республики, так он им и становится!

И мне совсем непонятно, почему уже несколько лет мэрия никак не реагирует на инициативу группы энтузиастов завязать побратимские отношения с одним европейским городом.

Или Греция – не Европа? Или славный старинный город Солунь – ныне Салоники – нам не чета? Второй по величине город Греции, население - более миллиона, огромный порт, хороший университет, чего не хватает?

Просто напомню, что этот город - родина «солунских братьев» Кирилла и Мефодия, памятник которым в 2006 году был поставлен на видовой площадке перед политехническим университетом стараниями Геннадия Турмова.

Вот сейчас во Владивостоке заканчивается ремонт сквера городов-побратимов. Точнее, он уже должен был закончиться, арки отделаны мрамором, но всё упёрлось в буквы. Чтобы написать все названия городов-побратимов Владивостока по-русски и по-английски, нужно 202 буквы. Они должны быть из камня. Заказали с запасом 306 букв, но где-то они застряли.

И мне очень интересно, из тех «запасных» букв можно сложить город Салоники? Потому что, насколько я понимаю, Салоники согласны, и только Владивосток ведёт себя не, как побратим, а как разборчивый жених.

8 ноября православные называли Дмитриев день. В этот день верующие православной церкви чтут память великомученика Димитрия Солунского.

Вчера прихожане отмечали праздник, в том числе, в храме Дмитрия Солунского у нас в селе Тигровой в Партизанском районе Приморского края.