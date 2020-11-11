Вызов принят. Флешмоб “Найди «Монастырскую» на старых фотографиях” набирает обороты

Одна из фотографий-участников флешмоба

Архивы приморцев, как выяснилось, хранят не только личные воспоминания, но и историю знаменитой в регионе, даже культовой, минералки «Монастырской». После публикации «Новый флешмоб в сети», в которой мы рассказали про акцию #монастырканафото, многие наши читатели заглянули в свои фотоаьбомы времен 90-х и, как мы и предсказывали, нашли там множество фото с ней – с бутылкой «Монастырской».

В чем феномен? Это сейчас на телефон можно сделать миллион снимков, пока все не получатся идеально, чтобы видоискатель не «увидел» ничего лишнего, чтобы все получились в фокусе и «инстаграмно». В 90-х всё было иначе. Главное на фото — люди в важные моменты жизни.

И вот теперь листаешь фотоальбомы с распечатанными снимками из девяностых, ностальгируешь. Детские дни рождения, выезды на природу, веселые застолья — сначала взгляд останавливается на молодых лицах, скользит по модным тогда и забавным сейчас нарядам... Рассматриваешь детали — оп, и минералка тут как тут.

Многие находят себя на старых фото еще детьми

А просто «Монастырская» тогда была чуть ли не единственной питьевой водой в бутылках. Мы ее охотно покупали и ценили за вкус и качество. Без нее не обходилось ни одно застолье, праздник. А где празднуют – там и фотографируются.

Сложно найти фото застолья без "Монастырской"

И так уже 25 лет.

Наши читатели опубликовали уже десятки фотографий, на которых они нашли «Монастырскую». Начиная с 1995 года. На многих фото они были еще детьми, а сегодня «Монастырскую» пьют уже их дети.

Многие находят себя на старых фото еще детьми

Мы собрали несколько самых запомнившихся снимков. Интересно, что по ним можно следить, как менялась этикетка «Монастырской». Кстати, сегодня мы становимся свидетелями очередного изменения: с ноября 2020 года в магазинах Приморского края (а позже и всего Дальнего Востока) появятся газированная и негазированная «Монастырская» в новом дизайне. Мы ее узнаете и по знакомому шрифту названия и по традиционным куполам монастыря, напоминающего о том, что вода добывается рядом с курортами Шмаковки.

Взрослые на этих фото тоже еще молодые

И все же это новый яркий дизайн, который сделал «Монастырскую» еще заметнее. А главное, на этикетке теперь красуется цифра 25, напоминая, что эта вода с нами уже не одно поколение.

В этом фото все прекрасно - и пара, и "Монастырка", и задний фон

В честь своего юбилея, узнав о флешмобе со старыми фотографиями в соцсетях, завод «СКИТ», выпускающий воду «Монастырская» решил тоже принять в нем участие и вручить приз одному из случайных пользователей, опубликовавших фото в рамках акции.

Сильное фото, сложно было не найти здесь "Монастырку"

Рассматривать старые фотографии в поисках «Монастырской» оказалось очень увлекательно, проверили на себе и сотрудники редакции – окунаешься с головой в события давно минувших дней. Попробуйте тоже. Осторожно, просмотр фотографий из архивов вызывает ностальгическое настроение.

Принимайте вызов, сопровождая посты в инстаграм и «Одноклассниках» хэштегами #монастырканафото и #фотосмонастыркой.