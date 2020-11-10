Ретроспективная выставка в ЦСИ «Заря» расскажет ностальгическую историю институции

Выставка "Край бунтарей. Современное искусство Владивостока. 1960 - 2010-е"

В субботу, 14 ноября в Центре современного искусства «Заря» откроется ретроспективная выставка «Сон “Зари”», охватывающая семилетнюю историю Центра. Задача экспозиции — рассказать об институции, сохранив ностальгическую тональность: зрители узнают обо всех знаковых проектах, которые были осуществлены в этот период в ЦСИ, а также увидят архивные материалы и интервью с художниками, кураторами и исследователями.

«Как и многие художественные институции, Центр современного искусства “Заря” стал местом, где были показаны различные проекты, отличающиеся предельной актуальностью и ярко выраженной авторской интонацией. Каждый проект был реализован не просто в режиме завершенного предъявления набора артефактов или практик, но в форме дискуссионного пространства, где экспертное знание сталкивалось с разнородными реакциями аудитории, формируя полифонию смыслов и мнений», — рассказала главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

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Участниками масштабной выставки станут известные российские и зарубежные авторы (Георгий Острецов, Саша Курмаз, Лейф Холмстранд и др.), а также местные художники (Ильяс Зинатулин, Кирилл Крючков, Андрей Дмитренко и др.).

В экспозиции уделят внимание крупным выставкам и программам кинопоказов, лекционным циклам и перформансам, которые проходили в стенах ЦСИ «Заря» и знакомили гостей Центра с многогранным миром современной культуры и гуманитарной мысли.

Еще один аспект, который затронут на выставке — взаимодействие ЦСИ «Заря» и Владивостока, в котором он расположен. Часть экспозиции посвящена опыту художников, чьи проекты были глубоко интегрированы в городскую среду: «крылья» Паши 183, размещенные на автобусных остановках; граффити Славы ПТРК на уличных ступенях; миниатюрные многоквартирные дома немецкого художника Evol и их дальнейшая судьба.

«Появление новых культурных институций всегда действует как триггер, запускающий цепную реакцию процессов, в конечном итоге трансформирующих привычный символический уклад и обусловливающих возникновение новых связей между людьми и сообществами. И пусть диалог ЦСИ “Заря” и Владивостока не всегда проходил гладко, в конце концов, Центру удалось интегрироваться в культурную жизнь города, наладив взаимоотношения со многими выставочными, музейными и исследовательскими институциями», — поделился куратор выставки «Сон “Зари”» Андрей Василенко.

Выставка "Край бунтарей. Современное искусство Владивостока. 1960 - 2010-е"

Важными элементами художественной и исследовательской политики ЦСИ «Заря» стала репрезентация локального художественного контекста и выстраивание устойчивых взаимоотношений с местными художниками, кураторами, музыкантами и представителями гуманитарных профессий. Выставка «Край бунтарей. Современное искусство Владивостока. 1960–2010-е», о которой также расскажут в рамках «Сна “Зари”», открыла для Центра возможность панорамировать историю регионального искусства за более чем полувековой период в оригинальной кураторской интерпретации.

В разделе «Сна “Зари”», посвященном портретизации региона, будет сделан акцент на собрании работ, созданных участниками арт-резиденции ЦСИ и представленных в Центре в прошлом году. В рамках выставки IN RESIDENCE были артикулированы связи между художественными подходами резидентов в исследовании территории, которые в совокупности предлагали составить новый «портрет места».

Напомним, что единственная на Дальнем Востоке программа арт-резиденций, открытая при Центре в 2014 году, приняла художников из 21 страны и реализовала более 90 проектов, посвященных осмыслению местного геополитического, социального и культурного ландшафта. В своей работе художники неизменно делали фокус на локальном контексте — мифологии данной территории, особенностях социальной и культурной жизни и разностороннем сотрудничестве с местными сообществами.