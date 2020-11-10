Хорошее подспорье при острой необходимости: в Приморье главврачам вручили новые медицинские машины

Вручение скорых на центральной площади Владивостока. Фото: Дарья Наумец

Вручение ключей от машин скорой медицинской помощи и санитарных транспортных средств состоялось во Владивостоке во вторник, 10 октября. На центральной площади города собрались главные врачи районных и городских больниц, водители СМП, также на мероприятии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Всего медикам вручили ключи от 15 машин скорой медицинской помощи и 49 санитарных транспортных средств. Автопарк обновили в Анучинской, Кавалеровской, Пограничной, Пожарской и Ханкайской центральных районных больницах, Лесозаводской центральной городской больнице, Пластунской районной больнице, станции СМП Владивостока. Эти медучреждения получили как «скорый» транспорт, так и санитарный. А главврачам Дальнегорской, Дальнереченской, Партизанской центральных городских больниц, Михайловской, Октябрьской центральных районных больниц и других учреждений вручили ключи от санитарного транспорта.

Вручение скорых на центральной площади Владивостока. Фото: Дарья Наумец

«Сегодня важное событие в жизни здравоохранения края. Мы получаем как никогда нужные автомобили для того, чтобы мы могли доставлять больных, чтобы врачи могли доезжать до своих пациентов! Мы видим рост заболеваемости по COVID-19. И есть как никогда острая потребность в специализированных машинах, – обозначил Олег Кожемяко. - 15 автомобилей скорой помощи и 49 санитарных автомобилей – это хорошее подспорье для края в это время».

Губернатор Олег Кожемяко. Фото: Дарья Наумец

Губернатор поблагодарил медиков за их работу и подчеркнул, что именно благодаря им «мы не находимся в красной зоне среди субъектов Российской Федерации». Также глава Приморья напомнил о том, что впереди непростые месяцы работы и сезонные болезни, поэтому расслабляться рано. Для активной борьбы с болезнями в регионе продолжают открывать новые лечебные учреждения, в том числе в отдалённых районах края, «ковидные» койки, лабораторные и инфекционные центры, добавил Кожемяко.

Всего было передано 64 автомобиля. Фото: Дарья Наумец

Главный врач Анучинской центральной районной больницы Наталья Пашовкина высказалась о полученном новом автотранспорте.

«Это очень актуально, особенно сейчас в условиях такой эпидемиологической ситуации и повышенного внимания к ковидным пациентам. Это очень большое подспорье, потому что сейчас на линии по всему Приморскому краю работает огромное количество медицинских бригад для того, чтобы спасти и улучшить состояние наших пациентов. Мы – районы – вообще имеем не такой большой гараж автомобилей, поэтому для нас это большое подспорье, дополнительные колёса, которые будут ездить в отдалённые сёла», - сказала Пашовкина.

Наталья Пашовкина. Фото: Дарья Наумец

С коллегой согласен и главный врач Шкотовской центральной районной больницы Михаил Молдованов. Он также поделился тем, какое значение имеют для них новые машины.

«Самое главное, что получение чего-то нового – это всегда большое и хорошее событие. В этот раз мы получили санитарный транспорт, причём пассажирский. У нас есть и УАЗы «Хантер» скорой медицинской помощи, и «Хантеры», которые обслуживают вызовы. А такая большая хорошая машина даёт возможность выезжать бригаде врачей в отдалённые районы, - отметил Молдованов. – Это хорошие комфортные условия для самих врачей. В это нелёгкое время нужно минимизировать их тяжёлые условия работы».

Михаил Молдованов. Фото: Дарья Наумец

Собеседник добавил, что машина «Соболь» – «великолепная», отечественного производства. Подобные автотранспортные средства уже зарекомендовали себя хорошо в условиях наших дорог.

«Это правильный выбор автотранспорта», - заверил врач.