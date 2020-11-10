COVID и инсульт. Известный в Приморье специалист рассказал о возможных последствиях из-за вируса

На многих машинах скорой помощи в Приморье есть подсказка, как распознать инсульт Фото: Милана СОКОЛ

Эпидемиологическая ситуация в Приморье по-прежнему остается серьезной. Специалисты ежедневно выявляют больше двухсот заболевших, с начала эпидемии в крае уже подтверждено свыше 17 000 случаев. Однако несмотря на многочисленные исследования и миллионы переболевших в мире людей, сказать, что заболевание уже удалось изучить до конца – пока нельзя. Зато можно с уверенностью отметить, что оно действительно опасно и может усугублять хронические болезни или провоцировать новые, например инсульт. О случаях, с которыми медики успели столкнуться на практике, мы поговорили с заведующим неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения «Приморской краевой клинической больницы №1» Дмитрием Ханом.

Отделение для больных, которым требуется экстренная помощь, в ПККБ №1 работает без перерывов. В условиях пандемии обязательным при поступлении стало экспресс-тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализ готов уже через полчаса, это позволяет исключить риски заражения других пациентов. При подтверждении диагноза человека сразу изолируют, при необходимости делают КТ и повторный анализ. В зависимости от состояния больного решают, куда его определить.

– Основная масса пациентов с инсультами – в возрасте 65+. Это люди, которые входят в группу риска. Поэтому существует вероятность не только острого нарушения кровообращения головного мозга, но и заражения COVID-19. Заболевания могут перекликаться между собой, ведь при коронавирусе возможны микротромбозы, тромбозы, которые способствуют возникновению инсульта. Если у человека есть дыхательная недостаточность, то это напрямую сказывается на насыщении крови кислородом, недостаток которого – серьезное препятствие для скорейшего выздоровления, – отметил Дмитрий Хан.

По словам специалиста, иногда даже можно спутать диагнозы. В больницу привозят приморцев у которых под маской ОНМК скрывается СОVID. Именно поэтому врач-невролог считает, что все без исключения должны уметь отличать признаки инсульта. Когда на счету каждая минута, промедление может стоит человеку жизни.

аведующий отделением ОНМК ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» Дмитрий Хан. Фото: vladmedicina

– Важно, чтобы больные успели вовремя получить квалифицированную помощь. Если коронавирус можно определить с помощью теста и КТ, то диагностировать инсульт порой удается невооруженным взглядом. Основные признаки можно распознать с помощью теста УДАР, где каждая буква означает симптом. У-улыбка, кривая, перекошен рот. Д - движение, нарушено в руке и ноге с одной стороны. А- артикуляция, нарушена речь, не может говорить. Р-решение, у врачей есть только 4.5 часа, чтобы спасти жизнь. Звони 103, – отметил Дмитрий Сукгитович, который также руководит благотворительным фондом «Инсульту нет».

Специалисты уверены, чтобы защитить себя и сберечь здоровье своих близких в это сложное время необходимо придерживаться санитарных требований. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому ношение масок и соблюдение «социальной дистанции» – крайне актуальны. По данным территориального управления Роспотребнадзора, больше половины пострадавших от коронавируса переносят болезнь со средней степенью тяжести.

– В целом, отмечается снижение числа болеющих без клинических проявлений и с признаками пневмонии – по 26,3% и 18,1% от общего числа соответственно. С признаками ОРВИ коронавирус переносят 55,6% пациентов. По возрастам большее число случаев регистрируют в возрастной категории 30-49 лет, однако в последнее время заболеваемость растет среди людей пенсионного возраста. В связи с этим обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения постановления главного санитарного врача РФ о соблюдении масочного режима и ограничении пребывания людей пожилого возраста в общественных местах , – отметила и.о. руководителя ведомства Марина Полякова.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Фото: 25.rospotrebnadzor.ru/

Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты Фото: Милана СОКОЛ

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