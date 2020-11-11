Юрий Трутнев: Нам надо перестроить весь Дальний Восток

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Об оттоке жителей с Дальнего Востока

В 2013 году отток составлял 45 тысяч человек, в 2018-м - уже чуть больше 30 тысяч, в 2019 году - 10,5 тысячи. В 2020 году - из-за пандемии в том числе - отток будет еще меньше. Мы уже видим это по статистике полугодия. Конечно, плохо, что люди продолжают уезжать, но не думаю, что проблему можно быстро решить. Это же не вопрос агитации. Человек выбирает место жительства и создания семьи, исходя из того, где будут учиться его дети, кем он будет работать, какую получит медицинскую помощь, по каким дорогам будет передвигаться. Сегодня большинство этих показателей - особенно связанных со школами, больницами, детскими садами, дорогами - на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в центральных регионах. Переломить эту ситуацию мгновенно, конечно, невозможно. По сути, нам надо перестроить весь Дальний Восток.

Я не вижу сегодня возможности быстро прекратить отток населения, но мы по этому пути идем. Уверен, мы добьемся, что люди и на Дальнем Востоке будут жить с комфортом.

О протестных настроениях

Юрий Трутнев: Мы прекрасно понимаем, что мы служим населению и обязаны реагировать на пожелания людей. Что касается свободолюбия и выхода на улицы, то я все-таки считаю, что мы вместе отвечаем за будущее России. Каждый человек создает свою судьбу ежедневно: выходя на работу или садясь за студенческую скамью. Работать надо вместе, советоваться, искать лучшие пути развития. Выход на улицу и размахивание плакатами, наверное, это допустимо, когда тебя не слышат и с тобой не общаются. Но когда с этим больших проблем не существует, я не до конца это понимаю.

Я не раз и не два общался с людьми в таких стихийных воленародных проявлениях, но только в начале 90-х. И заработная плата в стране была 30 долларов на человека в месяц - у тех, кто ее получал. А мне приходилось выходить в производственные коллективы, где люди по полгода не получали заработную плату. Вот там было жестко и сложно.

О "Дальневосточном гектаре"

"Дальневосточный гектар" никогда не задумывался, как инструмент, который вдруг остановит отток населения. Это степень экономической свободы. Что бы вы ни захотели - построить дом, создать пасеку или бизнес организовать, - без земли это невозможно. К сожалению, средний срок получения земельного участка в РФ исчисляется годами. 3-4 года, по-разному люди мучаются. Для меня было принципиально важно - создать механизм, в рамках которого люди смогут получать участок за считаные дни. У нас сегодня этот срок колеблется от 32 до 34 дней. Это очень хороший результат. Это программа для экономически активных людей, готовых трудиться, брать на себя риски, строить дома, заводить семьи. Вот, чтобы эти люди не мыкались по куче чиновников, не собирали бумаги, а просто нажали кнопку, сформировали участок, отправили заявку и получили его сначала в аренду, а потом в собственность.

Я критично отношусь к своему труду, но "Дальневосточный гектар" - это то, чем горжусь. Считаю, что мы сделали очень хорошее дело. Гектаром воспользовались более 86,5 тысячи человек. Много это или мало? Столько людей захотели взять на себя дополнительные хлопоты и риски.

Где рыба?

На Дальнем Востоке добывается более половины российского улова. При этом 60% выловленной дальневосточниками рыбы идет в регионы. Не такая маленькая цифра, но может быть и больше.

Дальний Восток отделяют от Центральной части России, где основной спрос, тысячи километров. А рыба - товар скоропортящийся, огромное значение имеет скорость доставки. Сейчас бизнес вместе с РЖД создает систему доставки рыбы с Дальнего Востока в центр страны, которая учитывает график движения поездов, тип вагонов. Мы эту работу поддерживаем, надеемся, что она скажется на количестве свежей и качественной рыбы в центральных регионах.

О рыбаках-любителях и профессионалах

Все, что связано с экономической свободой, мне всегда нравится. Это правильный тезис, когда мы людям не деньги дополнительные откуда-то забираем и зачисляем, а даем им возможность зарабатывать самим. Наверное, сколько хотят - не получится, потому что людей остановить на этом пути трудно, и мало что останется. Но мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Потому что получается так, что человек живет на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять. Люди пробираются в труднодоступные места, где их никто не поймает, но это неправильная ситуация. Надо еще раз очень серьезно подумать и о прибрежном лове. Все-таки с прибрежного лова очень много шло именно на берег Дальнего Востока.

Наши крупные рыболовецкие компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий, закрепленных за ними участков рек, мы выделим для любительского лова. Причем сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу. Потому что это действительно ни в какие ворота не лезет, когда человек живет на берегу речки, но рыбу ловить не может. Поэтому мы обязательно этим займемся, постараемся это сделать в достаточно короткие сроки. Компании немножечко бунтуют против этих решений, но я думаю, что мы все-таки правы.

Освоение Арктики

Мы занимаемся не государственными инвестициями, а привлечением частных. Государственные деньги идут на инфраструктуру в соответствии с системой поддержки. В Арктике, когда человек строит новое предприятие, как правило, ничего рядом нет - ни дорог, ни линий электропередачи, ни водоснабжения. Иногда требуется строительство портовых сооружений. Исходя из мультипликатора не более одного бюджетного рубля на десять рублей частных инвестиций, мы эту поддержку будем оказывать. Менее полугода назад создана система преференций, но у нас уже сегодня зарегистрировано 165 проектов на общую сумму более 270 млрд рублей. Для первого шага за несколько месяцев, мне кажется, очень неплохо.

О недрах

Частый вопрос: почему вы поддерживаете проекты в области добычи полезных ископаемых, если нам надо развивать высокие технологии? Теоретически красивая идея. Только одна проблема - бизнес так устроен, что прежде всего приходит туда, где быстрее деньги вернутся. И ничего страшного в том, что сначала у нас осваиваются месторождения полезных ископаемых, строятся заводы СПГ. Они создают инфраструктуру и рабочие места. На базе этого вторым слоем будут развиваться другие виды бизнеса. Но развивать низкомаржинальный бизнес без инфраструктуры - так не получится.

О людях Севера

Мне кажется, что преференции, с точки зрения работы людей, должны создавать компании, которым нужны рабочие руки. Цепочка последовательности, в моем понимании: мы помогаем компаниям создать новые проекты, компании уже, осуществив капиталовложение и понимая, что отступать некуда, создают для людей условия. Этот принцип уже работает. Мы помогаем "Роснефти" строить жилье для работников "Звезды". Мы помогаем обустроить город Свободный для работников газоперерабатывающего и газохимического заводов. Там уже собственники компаний начинают думать о том, как создать для людей нормальные жилищные условия, социальную среду. Как-то по-другому - например, устанавливать дополнительные выплаты, как это было в Советском Союзе - не получится.

При этом мы не дорабатываем по поводу найма на работу. Надо создавать преференции по отношению к местным жителям, а то у нас вахтовый процесс продолжается. Во всяком случае, на крупных стройках на Дальнем Востоке сейчас очень много жителей ближайших стран, в том числе бывших республик Советского Союза. В этом нет ничего плохого, но будем стараться, чтобы в большей степени все-таки там работали жители Дальнего Востока и Арктики.

О ледокольном флоте и глобальном потеплении

Если будет апокалиптический сценарий, то риск вложения средств мало кого уже будет интересовать. Но мы все-таки живем сегодня и не можем сидеть, ждать потепления, и ничего не делать. Арктика - это стратегическая для России территория. Она дает нам целый ряд новых возможностей. В конце концов, это наша внешняя граница. Мы должны ее осваивать, развивать технологии. То, что у нас строятся мощные современные ледоколы, то, что мы здесь ведущая держава в мире, это здорово. Грустно, когда мы буровую платформу построить не в состоянии. Будем строить ледоколы, а если потеплеет, накопленные компетенции пригодятся для строительства судов не ледового класса.

Источник: "Российская газета"