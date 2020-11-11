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«Берегите себя»: губернатор Камчатки Владимир Солодов заразился коронавирусом

Глава региона сообщил, что сегодня получил результаты тестирования, которые подтвердили наличие заболевания
Кристина ГРИН
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ГУбернатор Камчатки переходит на режим самоизоляции.

ГУбернатор Камчатки переходит на режим самоизоляции.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил своим подписчикам в сети в среду, 11 ноября. Политик рассказал о том, что сегодня у него подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию, в связи с чем он переходит на режим самоизоляции.

Как оказалось, болезнь не помешает работе правительства, так как глава не прекратит взаимодействовать с органами власти. Правда, единственный нюанс, что все будет проходить при помощи видеоконференцсвязи.

- Самочувствие, в целом, нормальное. А вам хочу пожелать здоровья. Берегите себя и близких, - резюмировал Владимир Солодов.

Напомним, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции на Камчатке зарегистрировали 6360 случаев заболевания. Лишь за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 59 человек. Выздоровели с начала пандемии 4052 пациента. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов – от коронавируса в крае скончались 70 человек.

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