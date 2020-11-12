Во Владивостоке сносят знаменитый недостроенный санаторий на Седанке

Недостроенные здания санатория "Коралл" сносят во Владивостоке. Фото: @ccic77/Instagram

Во Владивостоке на Седанке сносят печально известный долгострой. Речь идет о так и не введенных в эксплуатацию корпусах санатория «Коралл» по адресу Маковского, 55. Стройку, которую начали еще в конце 80-х, так и не закончили по разным причинам. В 2018 году объект и вовсе хотели продать за почти миллиард рублей на сайте объявлений, но в итоге было принято решение – снести ветшающие постройки.

Здания ветшали от года к году, так как их никто не консервировал. Фото: @ccic77/Instagram

Строительство «Коралла» начиналось в конце 80-х годов прошлого века. Планировалось создание полноценного санатория, который бы внес свою лепту в историю рекреации Владивостока. Строили будущую здравницу на деньги профсоюза и, пока хватало финансирования, стройка кипела. Объект был почти закончен, но наступили перемены. Страна перешла к рыночной экономике, внезапно у профсоюзов закончились деньги, и о завершении строительства санатория пришлось позабыть. В новых экономических реалиях без поддержки государства достроить здравницу не представлялось возможным. Стройка «замерзла» на этапе кровли на очень длительный период, хотя, казалось бы, еще год-два, и можно вводить санаторий в эксплуатацию.

Комплекс начали строить еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Фото: @ccic77/Instagram

Шли годы, комплекс ветшал, а в 2000-х годах ему хотели подарить вторую жизнь. Объект был приватизирован, после чего новые владельцы решили достроить здания, но тогда амбициозным проектам не суждено было сбыться. В одно время даже были планы закрыть вид на печальный недострой со стороны трассы, но высотку не разрешили строить.

В 2013 году «Коралл», как «перспективный» актив, достался известному владивостокскому бизнесмену Олегу Пикалову, построившему ТЦ «Черемушки». В 2018 году он решил продать недостроенный комплекс площадью 81,8 тысяч квадратных метров и земельный участок в 3,17 гектар за 950 миллионов рублей на сайте объявлений. Изначальная готовность объекта составляла 80%, но, так как за 30 лет объект не консервировался, его нынешняя готовность упала до 37%.

Новый владелец земельного участка решил пустить здания под снос. Фото: @ccic77/Instagram

Как бы то ни было, предложение нашло своего интересанта. У земельного участка и недостроенных зданий «Коралла» появился новый собственник - столичный инвестор с далеко идущими планами по строительству здесь элитной многоэтажки, которые никак не пересекаются с возведением здравницы. Именно поэтому собственник решил снести многострадальные здания.

На месте разрушенных зданий инвестор хочет построить элитную многоэтажку. Фото: @ccic77/Instagram

Недостроенные корпуса «Коралла» много лет портили вид на Амурский залив в пригороде Владивостока. После возведения Низководного моста и активной застройки района ситуация усугубилась еще больше. Теперь же здесь и вовсе может вырасти элитная высотка. Пока однозначно можно говорить о том, что новая многоэтажка закроет часть обзора на Амурский залив. Насколько сильно строительство жилого комплекса в районе транспортной развязки усложнит автомобильное движение, как будет организована парковка и сколько площади будет отведено под коммерческие помещения, пока сложно сказать, ведь собственник еще не анонсировал какой-либо дизайн-проект по застройке территории.

Пока инвестор еще не получил разрешения на строительство, он лишь расчищает место под новую стройку. Фото: @ccic77/Instagram

Участок земли с кадастровым номером 25:28:050033:542, принадлежащий АО "Ренессанс Актив", предназначен в том числе и для многоэтажной жилой застройки. Однако по этому адресу и участку администрация Владивостока не выдавала разрешений на строительство. Это значит, что собственник пока еще только вынашивает планы по грядущему строительству и расчищает плацдарм, снося старые, ненужные ему здания.