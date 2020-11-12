«Что-то взорвалось, вроде, бургерная горит». Очевидцы сообщили о пожаре в «Калина Молл»

Дым над торговым центром видно издалека. Фото: dpskontrol125rus

Читатели «КП» сообщили о задымлении в ТВК «Калина Молл» во Владивостоке. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация, посетители начали оперативно эвакуироваться. При этом на везде со стоянки собралась внушительная пробка.

– Мы были на первом этаже, сработала сигнализация. Все сразу стали выходить из торгового центра. Но выехать быстро со стоянки не удалось, нужно же оплатить услуги. Образовалась пробка. Спроси у охраны, что случилось? Работник ответил, что горит бургерная, – поделилась одна из посетительниц.

В социальных сетях быстро распространилась информация о пожаре, клиенты магазина поделились, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв и почуяли запах гари. Густой дым, заполонивший округу, действительно видно издалека. Однако официальный представитель ТВК заверил, что для паники нет причин.

– Пожара у нас нет. Инцидент случился из-за того, что на крышу попал инородный предмет - предположительно, пиротехнический снаряд. Экстренные службы отработали сценарий на высшем уровне. Мы значительно быстрее эвакуировали наших гостей, чем это положено по регламенту. Очень признательны всем посетителям, что они проявили дисциплинированность и отнеслись с пониманием к происходящему, – отметила маркетолог ТВК «Калина Молл» Светлана Борбикова.