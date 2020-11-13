Книга о самой знаменитой команде КВН Приморья выходит из печати

Фото из книги "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного"

В ближайшие дни на прилавках магазинов Владивостока появится книга "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного". Автор книги Сергей Матлин, скромно называющий себя составителем, не только создатель Сборной Владивостока, ее бессменный директор и один из авторов шуток команды, но и основатель Приморского КВН, ставшего в конце девяностых годов самым массовым молодежным движением в регионе. Книга Сергея Матлина это его подарок на день рождения команды.

Фото из книги "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного"

Мало кто знает, что Сборная Владивостока попала в Высшую лигу, когда средний возраст участников команды составлял 19-20 лет. Похоже, что до сих пор более молодых команд там и не было. И стиль команды определялся сочетанием энергетики молодости и портового города. Как написал про то время в предисловии к книге известный автор кэвээновских скетчей Алексей Екс «…все зафанатели с МТV, а воплощением стиля MTV в КВНе были Владивосток и Питер». Словосочетание «приморский драйв» вошло в обиход любителей игры тех лет.

Книга "Это по любви" подробно повествует об истории одной из самых популярных команд Международного Союза КВН начала 2000-х годов. В ней также собраны воспоминания участников команды разных лет, их коллег-соперников по играм Большого КВН. Кроме того, в сборнике есть обширный справочно-статистический материал по выступлениям Сборной и большое количество фотографий из личного архива автора и команды.

Фото из книги "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного"

Свою первую игру Сборная сыграла 14 ноября 1997 года на сцене Краевого Дома молодежи в рамках Дальневосточной КВН-серии. До 1999 года команда выступала под названием «Сборная Приморского КВН», каковой она и являлась все время своего существования – в ней всегда были представлены лучшие участники ведущих команд края. Договоренность между руководством Приморского КВН и лидерами топовых команд об объединении усилий позволила проложить дорогу в Большой КВН. Надо сказать, что и руководство «АМИК» (Телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания»), было заинтересовано в появлении на их орбите представителей такого региона, как Приморье.

Фото из книги "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного"

- Не было никогда в наше время каких-то прямо табуированных тем. Кроме понятных всем историй с терактами, недавними войнами и тому подобное. Разве что могу вспомнить, как пару раз редакторы или Масляков просили убрать какие-то шутки про звезд эстрады, потому что не хотелось обижать уважаемых мэтров. Из эфира, кстати, чаще вырезали что-то не очень, как представляется, достойное по тем временам телевизора. Например, песню «Мазефака» в Юрмале в 1999 году. И про президента мы шутили и даже показывали его несколько раз. Кстати, в последней в своей жизни игре в Москве Сборная Владивостока шутила про Путина прямо перед ним самим – он сидел в первом ряду спецпроекте к 45-летию КВН.

Как вспоминает Сергей Матлин, в первые годы выступления команды в Высшей лиге очень в шутках была владивостокская "актуалочка" тех лет об отключениях воды, тепла и света.

- Если в кране нет воды, а в розетке тока, значит, вы недалеко от Владивостока!

- Адрес Владивостока в Интернете: www.чубайс@sveta.net

Но куда больше Сборная гордится репризами, которые ушли в народ, став анекдотами.

- Ой, девчонки, а я вчера тест на беременность сдавала! - Ну, и как? Вопросы сложные?

- А я не знаю, что подарить своей девушке на восьмое марта! - Да! А когда у нее восьмое марта?

Книга "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного" уже находиться в печати. Сейчас типография заканчивает работу над основным блоком и приступает к изготовлению обложки.

Фото из книги "Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного"

Интересные факты о Сборной КВН Владивостока.

Первая дальневосточная команда, представленная в официальном турнире Международного Союза КВН (1998 г., Первая лига)

Первая (и пока последняя) приморская команда, пробившаяся в Высшую лигу КВН (2000 г.).

Самый популярный творческий коллектив ДВ начала 2000-х годов (более 200 концертов по стране).

Внесена в книгу рекордов Международного Союза КВН по количеству сезонов, проведенных в Высшей лиге – пять (столько же у команд «Уральские пельмени» и БГУ, Минск).

В канун 140-летия Владивостока по результатам открытого голосования (более 43 тыс. человек) за вклад в молодежную культуру города в основании фонтана на городской Набережной была заложена звезда сборной КВН Владивостока.

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