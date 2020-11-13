«Считаете, что мне его нужно одеть?»: в ноябрьский холод «я же мать» из Приморья нарядила ребенка в шорты и футболку

Ребенок находился на улицах в одних шортах и футболке. Фото: принтскрин видео.

Тревожное видео появилось накануне в сети. Как сообщают владельцы пабликов – случилось все во Владивостоке. На кадрах довольно-таки молодая женщина, которая идет по улице с двумя детьми. Все бы ничего, если бы не малыш, которому на вид не больше 5-6 лет. Дело в том, что на нем были лишь футболка и шорты. Никакой верхней одежды, головного убора, словно на улице не ноябрь и +10 градусов, а август и все +20. Примечательно, что второй ребенок, внешне на несколько лет старше раздетого мальчика, был в полном боекомплекте. И куртка на нем, и капюшон, и шарф – все по сезону.

Свидетелем странной картины стала случайная прохожая, которая сняла отрывок разговора с этой женщиной на камеру мобильного. Диалог выдался лаконичный.

- То есть вы ведете его вот так? То есть и зимой так же будете, - спрашивает у матери мальчиков автор видео.

- Вы считаете, что мне его нужно одеть прямо сейчас? – парирует женщина с детьми и в финале короткой беседы резюмирует: «Он должен гулять так, как он хочет».

Против такого аргумента пойти крайне сложно. Примечательно, что на протяжении видеоролика раздетый мальчик выглядит очень возбужденным. Такое поведение вызвало споры среди подписчиков в сети. Некоторые предположили, что ребенок особенный, поэтому не стоит делать преждевременные выводы на счет женщины.

Видео, попавшее в сеть, оказалось в поле зрения правоохранительных ведомств достаточно быстро. Теперь они будут разбираться в обстоятельствах произошедшего. Проверку уже инициировала краевая прокуратура.

- Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям матери по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка, - отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службе прокуратур Приморского края.

Пока сведений о том, что за семья и действительно ли раздетый малыш особенный, нет.

- Мы начали проверку по факту размещенного видео. Все не так однозначно, как может показаться, но пока выводы делать рано. Ситуация находится у нас на контроле, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» Ольга Романова уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием истории.