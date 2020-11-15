«Он должен гулять так, как он хочет»: стали известны подробности скандала о мальчике в шортах, гуляющем по Владивостоку

По словам очевидца событий, раздетый ребенок - метод воспитания женщины. Фото: принтскрин видео.

«Вы считаете, что мне его нужно одеть прямо сейчас? Он должен гулять так, как он хочет» - высказывание женщины из Приморья, которая гуляла с раздетым ребенком в ноябрьский холод на улице, молниеносно распространилось в сети. Напомним, что на видео дама шла с двумя детьми по улице во Владивостоке.

Старший мальчик был одет по погоде: куртка, шарф и шапка, а вот малыш помладше был совсем раздетым. На нем были лишь футболка и шорты. А обувь – смотреть больно, в такие переобуваются в детском саду, но никак не носят в ноябре на улице. Больше всего вопросов вызывало, конечно, поведение матери детей, которая совершенно спокойно реагировала на то, что ее ребенок в таком виде.

«Комсомолке» удалось побеседовать с автором нашумевшего видео и узнать подробности инцидента.

- Было примерно 6 вечера, когда мы с семьей ехали на машине. Движение было плотное. В моменте я увидела раздетого ребенка, которого держала за руку женщина. Я сперва подумала, что что-то случилось, поэтому вышла из автомобиля и догнала их, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Любовь, очевидец событий. – Когда подошла, попыталась выяснить, не нужна ли им какая-то помощь. Но потом поняла, что тут дело совсем в другом. Методы воспитания. Мне это показалось издевательством. И после нескольких подобных ответов от нее, я записала видео. Ужасно было смотреть на раздетого ребенка, когда на улице было +10 градусов, а мои дети, укутанные в куртки, грелись в машине. Даже мне было зябко, мальчику так подавно. Признаюсь, поведение мамы неадекватно. Позже я уже узнала, что это не первый подобный случай. Много кто потом написал, что часто видят в том районе раздетого мальчика, идущего за руку с мамой.

После того, как видео попало в сеть, проверку организовала не только прокуратура, ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Приморье. Вместе с тем доследственную проверку по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» организовал и СК.

- По предварительным данным установлено, что видео снято во Владивостоке возле одного из детских садов. Личность женщины установлена, также установлено, что последняя является матерью двух детеи , которых она забирала из детского сада, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По результатам проверку ведомство примет процессуальное решение.

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