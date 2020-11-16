Дальневосточная распределительная сетевая компания подтвердила готовность к работе зимой

Дальневосточная распределительная сетевая компания получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Это означает, что на территориях своего присутствия филиалы ДРСК, а их в компании пять, выполнили весь комплекс необходимых мероприятий, которые влияют на надежное несение пиковых зимних нагрузок.

По словам энергетиков, с переходом на риск-ориентированную модель управления отраслью, оценка готовности к отопительному сезону стала строже. Минэнерго РФ ежемесячно контролирует выполнение компаниями мероприятий. Сейчас сетевики оцениваются по 48 показателям - выполнение плана по расчистке просек, выполнения графика ремонтных работ, подготовка и обеспечение персонала, наличие аварийного запаса материалов и т.д. Одним из важных критериев оценки считается исполнение ремонтной программы.

На текущий момент исполнение ремонтов в Приморских электрических сетях составляет 80%. Надо отметить, что ремонты в сетях идут круглый год: весной и летом на объектах выполняются первоочередные работы по подготовке линий и подстанций к зимним нагрузкам, зимой, как правило - масштабные чистки просек особенно в тех местах, куда летом затруднён проезд.

Ремонтная программа ведущей сетевой организации Приморья акцентирована на распределительных сетях. «Объекты напряжением 0,4/6/10 кВ – это львиная доля от всех объектов, эксплуатируемых приморским филиалом ДРСК. Ощая протяженность наших линий составляет более 20 000 километров, из них почти 15 000 километров – сети низкого напряжения. В этом году в ремонт таких линий было вложено более 80 млн рублей. По всем линиям филиала расчищено 1194 га просеки. Работы шли по всему краю, в каждом муниципальном районе – меняли старые опоры, ремонтировали или меняли провод, чистили просеки. Силами наших специалистов выполнены немалые объемы, - рассказывает директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.

Обязательным пунктом ремонтной программы сетевой компании является подготовка подстанционного оборудования к несению зимних нагрузок. В этом году завершен капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов на подстанции 110 кВ «Чугуевка» и ПС 35 кВ «Россия» и «Город», подготовлено к работе основное и вспомогательное оборудование на подстанциях «Надаровская», «Бурун» и «Голубовка» и т.д.

Энергетики отмечают, что в этом году подготовка шла достаточно напряженно. Плановые работы на объектах приходилось корректировать весь период ремонтной кампании – перерывы в электроснабжении лечебных учреждений минимизировались, приходилось совмещать работы, организовывать резервирование таких потребителей.

В сентябре на край обрушился сильнейший за несколько десятилетий тайфун «Майсак», который существенно повлиял на работу электросетевых объектов всех компаний Приморья. «В нашем филиале на проведение аварийно-восстановительных работ были брошены все силы, в том числе силы подрядных организаций и персонал с других регионов, плановые ремонты были временно приостановлены. Более 90% аварийных работ на объектах удалось завершить в кратчайшие сроки, что позволило продолжить плановую подготовку оборудования к зиме», - рассказывает директор приморского филиала ДРСК Сергей Чутенко.

Подготовка энергетиков к новому отопительному периоду шла в сложных условиях, однако Приморские электрические сети смогли выполнить все необходимые организационно-технические мероприятия, получив основной подтверждающий документ от профильного министерства – паспорт готовности.