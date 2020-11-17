На директора института ДВО РАН во Владивостоке завели уголовное дело

Александр Щербатюк. Фото: mipt.ru

СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего институт не получил более 7,5 миллионов рублей.

Следователи полагают, что с октября 2016 года по июль 2018 года директор заключил от имени института контракт с иностранной компанией на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму свыше 17,5 миллионов рублей. При этом он знал, что нет ни нужного штата сотрудников, ни материально-технического обеспечения для реализации амбициозного проекта. При этом сами работы фактически будут выполняться за счет особо ценной недвижимости и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института.

Продолжая свой преступный умысел по повышению собственного благосостояния, он заключил договор субподрядных работ на сумму 6 миллионов рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость еще на 10 миллионов рублей. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института в общей сложности свыше 2,5 миллионов рублей.

В результате этих схем институт не получил свыше 7, 5 миллионов рублей доходов. Деньги попросту не поступили в распоряжение института, как это предусмотрено уставом.

Суд избрал Александру Щербатюку меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.