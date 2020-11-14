В Приморье впервые за последние пять лет построили новую школу

В поселке Подъяпольское Приморского края открылась новая школа. Она стала первым средним образовательным учреждением в регионе открытым за последние пять лет. Начало занятий в новом здании запланировано на понедельник, 16 ноября.

«В поселке Подъяпольское Шкотовского района сдана в эксплуатацию школа на 220 мест по национальному проекту «Образование». Она стала первой, построенной в Приморье за последние пять лет, и с началом второй четверти (с 16 ноября) распахнет свои двери для учеников», - заявили в пресс-службе регионального правительства.

Новое образовательно учреждение было построено на средства федерального и краевого бюджета. Всего на строительство объекта было выделено более 296 миллионов рублей.

Сообщается, что в новой школе светлые и просторные классы оборудованы удобной мебелью. В здании также находится столовая, медицинский пункт, целых два спортзала и лифт. Отличительной особенностью учебного заведения стал оборудованный по последнему слову технику класс безопасности дорожного движения. Также большое внимание в новой школе отводится развивающим и коррекционным программам для детей.

В торжественной церемонии открытия образовательного учреждения принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Добавим, строительство новой школы стало возможным благодаря нацпроекту «Образование», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Проект планируется реализовать в России до 2030 года. Он проводится для обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Ожидается. Что в 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена в школах, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций.

Изначально национальный проект должен был продлиться до 2024 года, однако по распоряжению президента России Владимира Путина был продлен еще на шесть лет.