«Половину песен написал в небе»: певец из Владивостока Макс Свобода – о желании убежать в лес и новом российском шоу-бизнесе

Макс Свобода

Про Владивосток

Я родился во Владивостоке и прожил там до 24 лет. Я учился в специализированной школе, где обычная школа совмещена с музыкальной студией: математика, физика, физкультура, потом фортепиано, сольфеджио и снова какая-нибудь биология с химией. Поначалу я пел в детском хоре «Звонкие голоса» «средним голосом», которого, оказывается, не существует. Я всегда думал, что он есть, потому что пел я во вторых сопрано, потом узнал, что никаких «вторых сопрано» в помине нет, но я в них пел.

Сейчас я приезжаю домой примерно раз в год, хотя многие судят по Инстаграму и думают, что я бываю во Владивостоке часто. На самом деле единственный вывод, который можно сделать из моего Инстаграма, – это то, что меня больше не интересует Инстаграм. А фоток из Владивостока много, потому что я что-то выкладываю, в основном когда еду домой. Только этим летом благодаря карантину мне посчастливилось выделить себе целых два месяца, и я уехал из Москвы. Открыл для себя слесарный гараж, где есть циркулярная пила, электрорубанок, шлифовальная машина. Сидел спокойно в лесу, пилил дерево, строил из него скамейки, стулья, столики, рисовал проекты мебели, покупал какие-то специальные гранитные плиты для столешниц. И мне было очень радостно от этого – наверное, самое лучшее время за пару лет точно. Очень отвлекает такая кардинальная смена деятельности. Пожалуй, попрактикую это еще в будущем. Планировал за это время дописать альбом, но вместо этого написал совершенно другие песни для мини-альбома «Убил-попилил», которые можно услышать в Яндекс.Музыке. Получилась одна из моих лучших работ. Очень сильно нравится то, что получилось.

По городу - на самокате

Работаю чаще на домашней студии: надел наушники, зажег свечи и пишешь тексты. До пандемии нравилось писать в самолете – тексты нормально залетали, половину песен точно в небе написал.

Передвигаюсь по городу в основном на такси. Самым частым маршрутом до пандемии был «дом – аэропорт». Почти каждую неделю ездили на концерты по стране. Своих прав у меня нет, хотя очень хотелось бы, но я не представляю, как можно пережить все эти полицейские участки, ГАИ и т.д.

Чем больше я занимался музыкой как работой, тем меньше я стал ее слушать «просто так» и никогда фоном. Это уже профессиональная деформация – у меня просто устают уши. Садясь в Яндекс.Такси, я всегда прошу водителя выключить музыку. Поэтому люблю ездить в «Комфорте». Когда у меня появилась подписка на Яндекс.Плюс, я стал чаще пользоваться этим тарифом и получаю кешбэк баллами – 10%. Еще новый прикол – электросамокат. Этим летом открыл шеринговый самокат и планирую приобрести себе свой. Сегодня вот вышел из метро, опаздывал на встречу, смотрю – стоит самокат. Одним движением взял, полетел. Обожаю! Я – хипстер!

О распорядке дня

Вечерами нравится ходить в гости к друзьям или приглашать их к себе. Тусовки или тем более ночной клуб – никогда, это вообще жуть. Я не очень люблю людей, особенно когда их много. Поэтому суббота и воскресенье – запретные дни, желательно вообще никуда не выходить, потому что слишком много народа. Можно пойти в какое-то тихое кафе, спокойный ресторан или парк. Парк – это тема.

Ложусь спать я не позже полуночи. Сидеть до 5 утра в ноутбуке, как раньше, уже тяжело. Если я так делаю, потом весь день чувствую себя плохо.

Я добился того, что мой понедельник не отличается от субботы, а суббота от вторника. Мой день начинается с 8 до 11 утра. Я завтракаю овсяной кашей без сахара с апельсинками – сахар я вообще не ем, только во фруктах. Потом около часа сижу на балконе разбираю почту и начинаю решать разные вопросы не особо серьезной важности. Хоп – уже обед, хоп – ужин. Иногда даже не понимаю, куда день улетел.

На готовку я не трачу много времени. Я живу не один, поэтому могу себе позволить готовить не всегда, а только в удовольствие. Например, какой-нибудь завтрак классный: яичницу или яйцо пашот. Научился его варить по фильму с Мэрил Стрип «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту». Иногда может захотеться фастфуд, тогда заказываю какой-нибудь чизбургер в Яндекс.Еде. Хочу попробовать еще Яндекс.Лавку, когда буду в Москве. Кажется, это прикольная тема – можно будет даже в магазин не ходить.

Макс Свобода

Про музыку и владивостокскую сцену

Я собрал свою группу, потому что меня не устраивало состояние рок-сцены Владивостока. Могу сказать, что наша тусовка 2013–2014 годов стала последним поколением. Грустно, но все музыканты с тех пор разъехались, а все клубы позакрывались.

Когда говорят про музыкантов с Дальнего Востока, все вспоминают группу «Мумий Тролль», но это было сто лет назад. После них было много разных поколений музыкантов и музыкальных владивостокских сцен. Когда уже играли мы, были ребята Starcardigan, группа Hays, mescheryakova, Pill Couple и самая крутая группа на моей памяти из молодняка — Mari! Mari. А главное, было много баров, клубов – своего рода инфраструктура для созревания музыкальных коллективов. А еще фестиваль V-ROX. Пожалуй, главное музыкальное событие Владивостока, очень яркое и важное для всех музыкантов.

У меня в плейлисте нет ничего из новой музыки. С точки зрения новых веяний никакого снобизма нет, это было бы глупо. Только мне кажется, что все новое – это попытки пробудить что-то старое. Принципиально нового я не слышал очень давно. Но, занимаясь каждый день музыкой, я понимаю, что это прям очень сложно. Удивляют иногда только старички. Тот же Noize MC. Ну и Хаски, если из последнего. Я уже не молодой человек, поэтому для меня Хаски – это уже новинка. Его первый альбом – это что-то действительное русское. С духом, с душой. Это было сильно. Из зарубежного очень ждал альбом Woodkid, французского певца и композитора. Постоянно слушаю их на Яндекс.Музыке.

Слушать: что в плейлисте у Макса Свободы

Есть хорошая тенденция: большинство музыкантов перестали петь на ломаном английском. Артисты поют по-русски про русскую действительность. И это очень положительно сказывается на нашем шоу-бизнесе. Конечно, это только начало, но я уверен, что потенциально это какое-то хорошее, здравое зерно.

Про любимые сериалы, фильмы, книги и подкасты

Лучшее, что вышло в мире, кроме сериала «Друзья», – это сериал «Рик и Морти». Ничего лучше и круче него не существует. Если не смотрели, нужно бежать и делать это прямо сейчас. Из полнометражек недавно пересматривал «Звездные войны». Жду «Викингов». Недавно на КиноПоиск HD заценил наш российский сериал «Последний министр», саундтрек к которому написал Noize MC. Классно!

С российским кинематографом, сериалами те же процессы, что и с нашей музыкой последнее время. В вопросе «Можем ли мы конкурировать с Западом?», ответ – «Мы не просто сможем, мы должны!». Уверен, что это случится вновь, потому что раньше мы это делали спокойно. В разных культурных аспектах Россия всегда тащила мир, и мы должны вернуться в это состояние.

Подборка фильмов от Макса Свободы:

1. Сериал «Друзья» 2. Сериал «Рик и Морти» 3. «Звездные войны» 4. «Викинги» 5. «Последний министр»

Кроме фильмов, в свободное время люблю и читать. Больше люблю бумажные книги, но это не всегда удобно. Если я начал читать дома, а потом поехал куда-то в такси или полетел на самолете, таскать тяжелый томик мне лень. Поэтому скачиваю книгу в электронном варианте. Из последнего, чем зачитался взахлеб, – классика Шекспира. Все эти «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и другие трагедии. Очень коротко, ясно, волшебно. Наконец-то понял, о чем там и что это такое.

А вот с подкастами пока не разобрался. Чаще переслушиваю аудиолекции в старых записях, например, про древнегреческие поэмы «Одиссея», «Илиада». А вот Кристина Кошелева (подруга Максима Свободы, с которой они вместе участвовали в шоу «Песни». – Прим. ред.) постоянно слушает подкасты и мне про них рассказывает.

Макс Свобода

Про хейт в соцсетях и новые работы

В разгар самоизоляции мы поддались на тренд онлайн-концертов, но так запарились, что решили сделать супер-онлайн в 360 градусов и в VR. Мы посмотрели все, какие только возможно, «карантинники» в Яндекс.Эфире и на других платформах. Решили сделать так, как еще никто не делал до нас. Построили сцену – куб 8х8 метров, поставили экраны, свет, прописали тайм-коды, восемь музыкантов – короче, все серьезно. Но когда запустили продажу билетов по 250 рублей, словили невероятный хейт от народа: «Почему мы должны платить за онлайн-мероприятия?». Ведь до этого все артисты просто запускали прямые эфиры в соцсетях, снимая себя на камеру телефона. Меня это сильно расстроило, поэтому я больше не хочу заниматься онлайном.

Из интересных работ, которые вышли - трибьют «Карнавала.Нет XX лет» к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль». Сборник каверов вышел в день рождения Ильи Лагутенко. Я выбрал песню «Моя певица». Редко так долго сижу над одной аранжировкой, но это была особая ответственность.

Конечно, я и раньше играл чужие песни. Разные были времена. Хотя мне всегда было легче написать свою музыку, чем выучить чужую. Поэтому я, наверное, и стал автором. Иногда мне хотелось петь Цоя, Земфиру на концертах во Владивостоке. Но сейчас этого делать нельзя. Придет авторское общество и накажет. Когда я только переехал в Москву, зарабатывал деньги в клубе «Мумий Тролль Music Bar» тем, что пел их песни. На шоу «Песни» нас часто сравнивали. Я к этому никак не отношусь. Люди вообще много разных глупостей говорят.

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