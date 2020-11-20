Ирина Ольховская: Мы синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру

Ирина Ольховская выступила на XIV Международном форуме «Транспорт России»

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская выступила на XIV Международном форуме «Транспорт России». В интервью федеральным СМИ представитель руководства управляющей компании крупнейших российских специализированных угольных портов с высокотехнологичной перевалкой угля рассказала о значении запуска нового железнодорожного парка «Новый» станции Находка-Восточная ДВЖД для транспортной отрасли и Дальнего Востока в целом.

АО «Восточный Порт» с 2012 года осуществлял реализацию уникального комплексного проекта по системному развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД в рамках повышения транспортной доступности большей части России. 18 ноября 2020 года вместе с запуском нового железнодорожного парка окончена модернизация «последней мили» Транссибирской магистрали, одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ.

– С завершением строительства новых мощностей на 25 млн тонн увеличена пропускная способность станции Находка-Восточная, которая обеспечивает подачу и уборку вагонов, движение грузопотоков. Тем самым мы синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру и сняли ограничения на «последней миле» Транссиба, теперь она действительно «зеленая», – добавила Ирина Ольховская.

Основной вехой железнодорожной модернизации стало подписание договора технического присоединения с ОАО «РЖД». Благодаря поддержке руководства Российских железных дорог проект был успешно реализован на принципах государственно-частного партнерства. Воплощены уникальные решения экономического объединения за счет частного финансирования АО «Восточный Порт» строительства парков. Реализованы уникальные технологические решения, поскольку новая железнодорожная инфраструктура встроена в действующую технологию станции Находка-Восточная для оптимальной организации перевозочного процесса.

Проект модернизации станции Находка-Восточная осуществлен в рамках целевых направлений Транспортной стратегии России под эгидой Министерства транспорта РФ. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет оптимизации технологии обработки подвижного состава.

Строительство новых мощностей станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России с целью выполнения поручения Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры и наращиванию экспортного потенциала страны.

Проекты АО «Восточный Порт» имеют большое значение для социально-экономического развития Дальнего Востока. Благодаря строительству новых мощностей численность сотрудников стивидорной компании была увеличена с 1635 до 2300 высококвалифицированных специалистов. Этого требует высокая автоматизация комплексов в порту и на станции.

– Это рост налогов, новые рабочие места, улучшение социальной комфортной среды на Дальнем Востоке. В прошлом году налоговые отчисления АО «Восточный Порт» составили 2,7 миллиарда рублей – это серьезная цифра. В 2020 году мы уже перечислили 1,7 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей это бюджеты местного уровня, – добавила Ирина Ольховская.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».