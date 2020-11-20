«Шпилькой, с ноги»: суровая девушка из Владивостока показала, как изящно победить последствия ледяного апокалипсиса

Жители Владивостока восхищены Юлией и ее уточненным стилем борьбы. Фото: принтскрин видео.

И коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Ну разве кто-то мог поставить под сомнение то, что женщин нельзя напугать даже ледяным апокалипсисом, который держит в страхе все Приморье. Разумеется, нет. И Юлия Барханова, жительница Владивостока, тому яркое доказательство.

Пока сотни людей на цыпочках пытались преодолеть путь с работы домой, дама решила обуздать стихийное бедствие, вооружившись шпильками. Девушка признается, что до машины ей помог дойти дворник, ведь лед и спуск с горы – не лучший тандем.

Уже сидя в авто, законсервированном подо льдом, Юлия поняла, что острый каблук был как никогда кстати.

«Владивостокские девушки, настолько суровы, что ледяную корку образовавшуюся в результате природной аномалии вкруг по всему автомобилю разбивают шпилькой, с ноги. Привет, мир» - говорит Юлия за кадром.

Вышло крайне изящно и утонченно. Да и что может быть прекраснее девушки на шпильках, так воинственно борющейся с непогодой. Есть ли шанс у стихии, если ее оппонент на острых каблуках? Ответ очевиден.

Напомним, что ледяной дождь, который обрушился на регион в ночь на 19 ноября, стал для жителей Приморья настоящим бедствием. Массовые отключения света, сколькие дороги, коммунальные аварии, оставившие люде без воды. Едва ли не половина Владивостока и вовсе погрузилась во тьму. Как итог власти приняли решение ввести режим ЧС в Артеме и дальневосточной столице.