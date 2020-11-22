Около 300 домов на Чуркине до сих пор остаются без тепла и света, закончить ремонт обещают к четвергу

Последствия ледяного шторма в Первомайском районе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первомайский район остается самой, пожалуй, проблемной точкой на карте Владивостока после прошедшего ледяного шторма. На данный момент без электричества и тепла остаются 289 абонентов (обновлено: по последним данным, 154 абонента, это жилые дома и объекты разного назначения). Полностью завершение работ по восстановлению систем жизнеобеспечения в Первомайском районе планируется к четвергу, 26 ноября.

Наиболее важные социальные объекты ВПЭС подключает к отопительной системе от автономного источника. В том числе к дизельным электроустановкам подключен краевой Диагностический центр, где в данный момент развернут инфекционный госпиталь.

Подключать жилые дома к временным схемам питания продолжат до того момента, пока АО «ДРСК» не восстановит поврежденную линию 110 кВ.

Накануне, 21 ноября, электричество восстановили в районе б. Тихой, ул. Сахалинская, ул. Борисенко. Они оставались без света три дня.

Сегодня к отоплению подключили 253 дома по улицам Сафонова, Беляева, Нарская, Никифорова, Полярная, Связи, Вилкова, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, 40 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Пацаева, 3- я Строительная, 2 – я Строительная, М. Расковой, Часовитина, Монтажная, Сахалинская, Героев Хасана, Волкова и Добровольского.

Тем временем, жители Чуркина рассказывают ужасные истории. В магазинах, где они еще работают, закончились свечи и газовые баллоны для печек. Предприимчивые коммерсанты продают их на улицах. Но это еще не самое страшное.

- На Гульбиновича нет вообще ничего. Живем с четверга у родителей на Второй речке.

- Сегодня ко мне на работу пришел дедушка со слезами на глазах, сказал, что воду не пил уже двое суток, что они инвалиды второй группы, что у них нет воды и еды. Живут на улице Кипарисовой, 4, - пишет подписчик паблика blog_vladivostok в инстаграм. - Я, конечно, ему налила воды, купила продукты, которые он не хотел принимать, вызвала такси и отправила домой. Сегодня все утро рыдала.

В Первомайском районе сегодня, 22 ноября, разворачивают полевые кухни. Те, кто до сих пор остается без электроснабжения и тепла, смогут здесь получить горячее питание и набрать питьевую воду. Также будет организована выдача газовых баллонов. По ссылке – адреса.

Особо пострадавшим предлагают обращаться в пункты временного размещения. Один работает в круглосуточном режиме на базе школы № 25 (ул. 2-я Строительная, 7). Второй скоро откроется на базе школы № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, 27. В нем будет питьевая вода и горячее питание. Кроме того, горожанам здесь будет оказана психологическая помощь.

На улице Полярной парень приехал на авто с генератором и заряжал телефоны нуждающимся. Фото: instagram.com/dps.control

Тем временем, жители Первомайского района демонстрируют свои лучшие человеческие качества, объединяясь и помогая друг другу. Соцсети пестрят объявлениями, что могут приютить семью, кому нужно погреться или зарядить телефон, приезжайте.

- У нас Феодосийская - 3 дня тоже была без воды, отопления и света. Никогда не думала, что незнакомые люди могут быть настолько отзывчивыми. Воду возили, печки, баллоны, еду, даже выпить звали. Жаль, что в доме нет большого холла, чтобы всем собраться можно было, - рассказывают местные жители.

Еще одна трогательная история: жительница Владивостока второй день варит борщ и ездит на Чуркин кормить стариков. И таких случаев много, и о них становится известно благодаря соцсетям. Но если вы знаете пример подобного добрососедского отношения, или у вас есть знакомый герой, о котором еще не известно широкой публике – срочно напишите нам.

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