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Экономика

Зарабатывать на экспорте станет проще — для наших бизнесменов-экспортёров появится бесплатный, удобный, а главное безопасный сервис, как выйти на зарубежный рынок

Их главный партнер, Российский экспортный центр, 26 ноября запустит информационную систему для экспортеров «ОДНО ОКНО»
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Для любого предпринимателя время глобальных потрясений — это не только кризис, но и возможность. Вроде бы из-за коронавируса российская внешняя торговля, как у многих других стран, упала. Например, по данным портала Russian-Trade, за первые 9 месяцев сего года мы продали за рубеж нефти почти на $50 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но зато другие статьи нашего экспорта — как раз самые интересные, несырьевые — за это же время подскочили.

Вот далеко не полный перечень неожиданных «зелёных зон» в таблице нашей внешней торговли. Мучные продукты: +11%. Животные жиры и масла: +22%. Одежда и текстильные изделия: +50%. Сахар и изделия из него: +112% (рост более чем в два раза).

Абсолютные цифры, в долларах, впечатляют ещё сильнее. Например, товарная статья со скучным названием «масличные семена и плоды». За первые три квартала 2019 года — $570 млн. За тот же период нынешнего — уже миллиард!

Да что там говорить — автор этих строк даже на базаре в далёком Урумчи (северо-запад Китая) видел мороженое от фабрики с Алтая. Китайцы наши сладости любят, считают их натуральными, с «настоящим вкусом». В итоге все довольны: им — сочная мороженка, нам — валюта.

А ведь агропром, чей экспорт вопреки кризису растёт, — это, прежде всего, малый и средний бизнес, деревня русская. Их-то и надо поддерживать в первую очередь, ведь у крупных корпораций есть и резервы, и ценные бумаги, и кредитные линии. А у фермера что? Делянка да трактор…

К счастью, в России есть структура, которая таким экспортёрам помогает. Она так и называется: Российский экспортный центр (РЭЦ). Объединяет, как сейчас принято, все самые современные форматы. Экспортеры могут получить страхование в АО «ЭКСАР», и могут не переживать, что потеряют свой бизнес из-за внешних обстоятельств и гарантированно получат экспортную прибыль. Кредитный продукт в АО РОСЭКСИМБАНКа в свою очередь является доступным финансовым плечом для экспортеров, что повышает их конкурентоспособность на внешних рынках.

Наконец, самое главное, РЭЦ работает для бизнесменов-экспортёров, предоставляя различные меры поддержки экспорта. И сегодня допуск к ним станет проще - РЭЦ запускает цифровую платформу «Мой экспорт» (ИС «Одно окно»), а вместе с ней — уникальную и удобную систему таможенного декларирования ваших товаров. Само собой, в духе времени — тоже электронную и тоже бесплатную.

Программное обеспечение и оборудование для этого уже прошли успешные испытания и аттестованы Федеральной таможенной службой России (ФТС). Более того, Российский экспортный центр получил официальный статус «Информационного оператора» в этой системе, о чём появилась запись на сайте ФТС.

Сама по себе цифровая платформа «Мой экспорт» — поистине уникальна. Во-первых, она упрощает для экспортёров таможенное декларирование, избавляет от дублирования и необходимости повторного ввода информации при однотипных операциях. Для этого в электронные формы, которые заполняет экспортёр, система умеет автоматически подгружать данные из справочников, товарных накладных и других баз данных.

Во-вторых, платформа «Мой экспорт» избавит своих пользователей от необходимости отправлять одни и те же данные (наподобие таможенных деклараций) в разные контролирующие органы — эти бюрократические хлопоты по межведомственному взаимодействию тоже возьмёт на себя цифровая экосистема РЭЦ.

В-третьих, платформа снижает административную нагрузку, что особенно важно для экспортёров из числа малого и среднего бизнеса. Только представьте: заметную часть работы по заполнению и отправке в профильные органы таможенных и других документов — возьмёт на себя «цифровой помощник». И он же перед этим автоматически проверит данные на предмет ошибок, а также предоставит полезные подсказки.

Главное, стать участником системы очень просто: достаточно иметь юридической лицо с российской «пропиской» и огромное желание выйти со своей продукцией на внешние рынки.

В общем, пока одни боятся кризиса, другие — берут и делают. И даже, как выражаются экономисты, «волатильность курсов валют» — не помеха. Импортозамещение у нас стартовало именно после падения курса рубля в конце 2014 года: тогда импортировать стало невыгодно, а вывозить нашу продукцию (тот же агропром) за границу — более чем прибыльно.

Вот и сейчас: самое время для бизнеса задуматься об экспансии на внешние рынки. Летом автор этих строк был в Руанде, общался с местными — и готов подтвердить: наши товары там ждут. И не только там.

Для повышения своей экспортной экспертизы и знакомства с последними новостями планирую посетить Международный экспортный форум «Сделано в России», который состоится 9 декабря 2020г. в он-лайн формате с участием первых лиц государства. Прямая трансляция будет доступна по ссылке forum.exportcenter.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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