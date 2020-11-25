Чуркин подключен! Электроснабжение жителей Владивостока от сетей ДРСК полностью восстановлено

Энергетики привезли оборудование, установили 3 новые опоры 110 кВ и смонтировали почти километр провода. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики привезли оборудование, установили 3 новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Для такого объема работ и погодных условий это рекордно короткие сроки. В настоящее время восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района.

В аварийно-восстановительных работах на линии 110 кВ принимали участие бригады ДРСК и «Сахалинэнерго», специалисты подрядных организаций.

Напомним, 20 ноября в Первомайском районе Владивостока после прохождения ледяного дождя из-за роста гололеда на проводах и сверхнормативной нагрузки на ЛЭП упало две металлических опоры. На месте были оперативно развернуты аварийно-восстановительные работы – демонтированы упавшие опоры и монтаж новых. К уборке поваленных стихией деревьев были дополнительно привлечены силы МЧС и военные.

Первоначально трасса линии электропередачи 110 кВ проходила в стороне от Морского кладбища. Со временем территория кладбища расширялась и захоронения появились в пределах охранной зоны линий электропередачи. Это осложняло эксплуатацию данного участка ЛЭП.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.