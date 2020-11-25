«До мурашек, горько»: врач из Владивостока посвятила стих апокалипсису, сравнив последствия ледяного бедствия с кладбищем

Вдохновение пришло при виде тополиной аллеи, полностью поглощенной властью льда. Фото: Сергей Баланов/Марина Илория.

«Спасибо, пронзительные строки», «до мурашек, горько», «такая же аналогия пришла мне только прозой» - такие хвалебные комментарии появились в сети под постом со стихотворением. Так люди отреагировали на строки, посвященные последствиям ледового апокалипсиса. Так проникновенно, так чувственно и душевно, что бьет прямо в сердце. В этом случае, лучше один раз прочитать, что мы вам и предлагаем сделать.

«Друзья. Аналогии происходящего в мире людей и в мире деревьев прямые. Наболело... Написалось...»

****

Березке дышать нечем.

Хрустальной болью закована.

Тополиное, мудрое вече.

Не собрать, все разбито, поломано.

Нечем справиться с вдохом. Для этого помощь нужна.

Это будет долго и плохо.

Пока не наступит весна.

По кочкам в санитарном УАЗике.

Собираешь павших товарищей.

Забыл про улыбки и праздники.

Ощущения, что на кладбище.

Лишь шины горят и греют.

Мерзлое все, жестокое.

Помнишь, как это было?

Замершее, одинокое.

Но справишься ты точно.

Затем, чтоб весенним утром.

Увидеть, как листик юный.

Изнутри засветился как-будто.

Из ствола кривого и страшного.

Молодая ветка появится

И тебя из палаты отважного.

Выведут, жизнь покатится.

Спиною к спине дерева.

Присядешь, устав с малого.

Ну что там еще отмерено?

Дышать вам учиться заново.

А пока потерпи, холодно.

Наберись и терпенья и смелости.

Сбереги дыхания золото.

Среди колкости льда, среди серости.

Красиво, неправда ли? И какого же было наше удивление, когда мы узнали, что автор этих строк – врач. Врач с 14-летним стажем. Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем. «Комсомолка» связалась с создателем стихотворения и узнала подробности написания шедевра, который так полюбился пользователям сети.

- Стихи со мной, можно сказать, всю мою жизнь. Веду архив своих работ, наверное, с 1 курса. В четверг, в самый разгар этого ледового стихийного бедствия, я возвращалась домой со второй речи по тополиной аллее. Увиденное там я просто не смогла забыть. Ощущение кладбища не покидали меня. Я ехала и плакала от того, что увидела на улице. Вокруг меня как на войне лежали мертвые деревья, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Анна Хохлова, заведующая консультативно-диагностическим отделением краевого офтальмологического центра ККБ №2. – Уже ночью проснулась и поняла, что в голове бродят образы, рифмы и их срочно нужно законспектировать.

Анна признается, что первая картина, которая появилась в подсознании, это изображение бронхиального дерева, о котором знает каждый врач. Поэтому деревья, которых погубила стихия, почти сразу вызвали у медика аналогию с больными пациентами.

- Ветви во льду, как люди, подключенные к ИВЛ. Аналогия для меня прямая. В итоге до 4 часов я писала это стихотворение. Притом сперва хотела написать небольшую прозу, но рифма всегда бьет сильнее. И эти строки у меня написались на одном дыхании, потому что не писать было просто невозможно, - рассказывает врач. – Теперь стих живет своей жизнью.

Офтальмолог отметила, что часто, когда посещает муза, стихотворение пишутся на телефоне в заметках, чтобы не упустить нить. Реже рифма рождается на листе бумаги, хотя, по словам Анны, рукописно создавать прозы всегда намного приятнее.

Пока стихотворение-плач по погибшей природе начало самостоятельную жизнь, знакомые и друзья Анны, которые узнали о ее таланте, с нетерпением ждут новых творений, которые так же как и это произведение, попадут в самое сердце.

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