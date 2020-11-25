«До мурашек, горько»: врач из Владивостока посвятила стих апокалипсису, сравнив последствия ледяного бедствия с кладбищем

Вдохновение пришло при виде тополиной аллеи, полностью поглощенной властью льда. Фото: Сергей Баланов/Марина Илория.
«Спасибо, пронзительные строки», «до мурашек, горько», «такая же аналогия пришла мне только прозой» - такие хвалебные комментарии появились в сети под постом со стихотворением. Так люди отреагировали на строки, посвященные последствиям ледового апокалипсиса. Так проникновенно, так чувственно и душевно, что бьет прямо в сердце. В этом случае, лучше один раз прочитать, что мы вам и предлагаем сделать.
«Друзья. Аналогии происходящего в мире людей и в мире деревьев прямые. Наболело... Написалось...»
****
Березке дышать нечем.
Хрустальной болью закована.
Тополиное, мудрое вече.
Не собрать, все разбито, поломано.
Нечем справиться с вдохом. Для этого помощь нужна.
Это будет долго и плохо.
Пока не наступит весна.
По кочкам в санитарном УАЗике.
Собираешь павших товарищей.
Забыл про улыбки и праздники.
Ощущения, что на кладбище.
Лишь шины горят и греют.
Мерзлое все, жестокое.
Помнишь, как это было?
Замершее, одинокое.
Но справишься ты точно.
Затем, чтоб весенним утром.
Увидеть, как листик юный.
Изнутри засветился как-будто.
Из ствола кривого и страшного.
Молодая ветка появится
И тебя из палаты отважного.
Выведут, жизнь покатится.
Спиною к спине дерева.
Присядешь, устав с малого.
Ну что там еще отмерено?
Дышать вам учиться заново.
А пока потерпи, холодно.
Наберись и терпенья и смелости.
Сбереги дыхания золото.
Среди колкости льда, среди серости.
Красиво, неправда ли? И какого же было наше удивление, когда мы узнали, что автор этих строк – врач. Врач с 14-летним стажем. Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем. «Комсомолка» связалась с создателем стихотворения и узнала подробности написания шедевра, который так полюбился пользователям сети.
- Стихи со мной, можно сказать, всю мою жизнь. Веду архив своих работ, наверное, с 1 курса. В четверг, в самый разгар этого ледового стихийного бедствия, я возвращалась домой со второй речи по тополиной аллее. Увиденное там я просто не смогла забыть. Ощущение кладбища не покидали меня. Я ехала и плакала от того, что увидела на улице. Вокруг меня как на войне лежали мертвые деревья, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Анна Хохлова, заведующая консультативно-диагностическим отделением краевого офтальмологического центра ККБ №2. – Уже ночью проснулась и поняла, что в голове бродят образы, рифмы и их срочно нужно законспектировать.
Анна признается, что первая картина, которая появилась в подсознании, это изображение бронхиального дерева, о котором знает каждый врач. Поэтому деревья, которых погубила стихия, почти сразу вызвали у медика аналогию с больными пациентами.
- Ветви во льду, как люди, подключенные к ИВЛ. Аналогия для меня прямая. В итоге до 4 часов я писала это стихотворение. Притом сперва хотела написать небольшую прозу, но рифма всегда бьет сильнее. И эти строки у меня написались на одном дыхании, потому что не писать было просто невозможно, - рассказывает врач. – Теперь стих живет своей жизнью.
Офтальмолог отметила, что часто, когда посещает муза, стихотворение пишутся на телефоне в заметках, чтобы не упустить нить. Реже рифма рождается на листе бумаги, хотя, по словам Анны, рукописно создавать прозы всегда намного приятнее.
Пока стихотворение-плач по погибшей природе начало самостоятельную жизнь, знакомые и друзья Анны, которые узнали о ее таланте, с нетерпением ждут новых творений, которые так же как и это произведение, попадут в самое сердце.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14