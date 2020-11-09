Инфекционные бригады и медики скорой помощи Артема получили термокостюмы

Медики станции скорой помощи и работники инфекционных бригад Артема получили в подарок термокостюмы для работы в зимний период.

С такой инициативой по поддержке медперсонала выступили председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и его коллега по фракции Игорь Шауфлер. Они на свои личные деньги закупили 50 комплектов термокостюмов и передали их медикам скорой медицинской помощи Артема и инфекционному отделению Артемовской городской больницы №1.

- Депутаты Законодательного Собрания активно включились в работу, которая проводится на территории края органами власти по оказанию помощи нашим медицинским работникам и медучреждениям, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Я хочу передать слова благодарности всем нашим медикам, которые сегодня борются с коронавирусом и не только с этой инфекцией, потому что сейчас осенью идет распространение и других заболеваний. Важно, чтобы они берегли себя, своих близких и были сами здоровы. Врачи сегодня работают на износ. Поэтому наша задача им помогать, - сказал Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: zspk.gov.ru

В период непростой эпидемиологической обстановки на медперсонал ложится небывалая нагрузка. Медики станции скорой медицинской помощи Артема ежедневно обслуживают более сотни вызовов. Экипаж настолько сжат по времени, что у людей фактически не остается ни единой свободной минуты. А ведь необходимо не только оказать необходимую помощь, но еще пройти дезинфекцию и переодеться перед следующим выездом. Переданных комплектов хватит, чтобы снабдить ими все бригады, работающие с инфекционными больными, они обеспечат полноценную защиту инфекционных бригад зимой.

К слову, такой подарок не случайность. Своих депутатов здесь уже хорошо знают, так как это не первая помощь, оказанная медикам во время пандемии коронавируса.

- Это было обращение медиков, потому что у них комплекты защиты не рассчитаны на низкие температуры, а заходя в помещение, где находятся больные, снимать защитные костюмы они не могут, чтобы не заразиться самим. Мы пошли навстречу и привезли комплекты термобелья. Я также хочу сказать огромное спасибо нашим сотрудникам станции "Скорой помощи" и всем медикам за ту большую работу, которую они проводят сейчас. Люди рискуют своим здоровьем, а порой и своей жизнью, находясь на передовой борьбы с этим заболеванием. Я сам переболел и понимаю, насколько это серьезно и опасно. Поэтому низкий поклон нашим медработникам, которые самоотверженно трудятся в этих условиях, - отметил депутат Законодательного Собрания от Артемовского ГО Игорь Шауфлер.

Игорь Шауфлер. Фото: zspk.gov.ru

Сотрудники Артемовской городской больницы No1 также получили термокостюмы от депутатов. На базе поликлиники этой больницы в настоящее время организован амбулаторно-инфекционный центр, а значит есть и спрос на утепленные комплекты одежды. Как подчеркнул Александр Ролик, волонтерская поддержка со стороны депутатов фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте будет продолжена.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.