Как пройти переобучение в Приморье во время пандемии COVID-19. Инфографика

Инфографика
Фото: Татьяна БАГЛАЙ
Приморцы, пострадавшие из-за пандемии COVID-19, могут пройти переобучение и получить новую нужную профессию абсолютно бесплатно.
Пройти обучение смогут 1100 приморцев. Право принять участие в программе имеют:
- выпускники вузов и ссузов 2020 года
- состоящие на учете в центре занятости и обратившиеся после 19 марта 2020 года
- сотрудники компаний, которым грозит закрытие или сокращение штата из-за пандемии
Обучение ведут 8 образовательных организаций по 22 направлениям:
Электромонтаж
Холодильная техника и системы кондиционирования
Сварочные технологии
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Администратор отеля
Веб-дизайн и разработка
Сетевой и системный администратор
Спасательные работы
Фотография
Организация экскурсий
Физкультура, фитнес
Предпринимательство
Рекрутинг
Технология моды
Туризм
Промышленный дизайн
Поварское дело
Парикмахерское искусство
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С
3D-моделирование для компьютерных игр
Графический дизайн
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Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и "социальная дистанция" в местах скопления людей.