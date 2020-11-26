Как пройти переобучение в Приморье во время пандемии COVID-19. Инфографика

Инфографика Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Приморцы, пострадавшие из-за пандемии COVID-19, могут пройти переобучение и получить новую нужную профессию абсолютно бесплатно.

Пройти обучение смогут 1100 приморцев. Право принять участие в программе имеют:

- выпускники вузов и ссузов 2020 года

- состоящие на учете в центре занятости и обратившиеся после 19 марта 2020 года

- сотрудники компаний, которым грозит закрытие или сокращение штата из-за пандемии

Обучение ведут 8 образовательных организаций по 22 направлениям:

Электромонтаж

Холодильная техника и системы кондиционирования

Сварочные технологии

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Администратор отеля

Веб-дизайн и разработка

Сетевой и системный администратор

Спасательные работы

Фотография

Организация экскурсий

Физкультура, фитнес

Предпринимательство

Рекрутинг

Технология моды

Туризм

Промышленный дизайн

Поварское дело

Парикмахерское искусство

ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С

3D-моделирование для компьютерных игр

Графический дизайн

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Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и "социальная дистанция" в местах скопления людей.