Итоги участия АО «Восточный Порт» в форуме и выставке «Транспорт России»

С 18 по 20 ноября 2020 года компания АО «Восточный Порт» приняла участие в XIV Международном форуме «Транспорт России», прошедшем в Москве.

Одним из ключевых событий форума в день его открытия стал запуск в режиме телемоста железнодорожного парка приёма груженых составов «Новый», построенного АО «Восточный Порт» в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Команду к приёму первого состава с кузбасским углём дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Церемония, посвящённая знаковому событию, состоялась на территории железнодорожного парка «Новый» и транслировалась на большой экран объединённого стенда лидеров российской стивидорной отрасли, специализированных терминалов с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь», а также управляющей компании – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

Запуск железнодорожного парка стал очередной историей успеха и значимой вехой в развитии крупнейшего в стране специализированного угольного терминала. Модернизация станции Находка-Восточная позволит полностью загрузить новые портовые мощности, которые возросли до 55 млн тонн в год после введения в эксплуатацию в 2019 году Третьей очереди угольного терминала АО «Восточный Порт».

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская в интервью федеральным СМИ отметила, что проекты АО «Восточный Порт» имеют большое значение не только для компании, но и для социально-экономического развития всего Дальнего Востока.

– Это рост налогов, новые рабочие места, улучшение социальной комфортной среды на Дальнем Востоке. В прошлом году налоговые отчисления АО «Восточный Порт» составили 2,7 миллиарда рублей – это серьёзная цифра. В 2020 году мы уже перечислили 1,7 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей – это бюджеты местного уровня, – добавила Ирина Ольховская.

Гости форума, посетившие объединённый стенд АО «Восточный Порт», смогли наглядно ознакомиться с применением наилучших доступных технологий, реализуемых в Порту в процессе закрытой перевалки угля. На специальных интерактивных панелях демонстрировались все этапы работы терминала, начиная от автоматической выгрузки вагонов в закрытом здании тандемных вагоноопрокидывателей с собственными системами аспирации и пылеподавления «сухой туман», крытой конвейерной транспортировки и формирования штабелей специализированной техникой – стакерами, оборудованными системами орошения, функционирования оросительной системы и создания водного купола угольного склада, и до работы судопогрузочных машин с применением локальной системы орошения для герметичной погрузки угля непосредственно в трюмы судов.

Инновационное оформление стенда и высокий уровень проведения телемоста были отмечены не только многочисленными гостями и профессиональными участниками отрасли, но также организаторами форума. Объединенный стенд получил диплом «За образцовую визуализацию наилучших доступных технологий и экологичных видов перевалки груза» и награду за многолетнее партнерство.