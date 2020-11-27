«Они готовы были целовать мне руки за чашку борща»: жительница Приморья спасает от холода и голода узников ледяной блокады

Помощь оказалась крайне необходима одиноким пенсионерам и инвалидам. Фото: Предоставлено героем публикации

Передо мной эффектная блондинка. Белоснежная улыбка, небесно-голубые глаза и невероятно светлая энергетика. Вот уже восемь лет Светлана занимается организацией и проведением праздников. Кто бы мог подумать, что до того, как в ее жизнь ворвались свадьбы и корпоративы, она носила форму, погоны и была сотрудником краевого УМВД. 20 лет она прослужила в полиции, но потом, признается, что решила заниматься любимым делом. Но история даже не об этом. Светлана одна из тех, кто протянул руку помощи землякам, которые из-за стихийного бедствия остались без еды, электричества и воды. Расскажем о том, как люди с большим сердцем помогли узникам ледовой блокады пережить апокалипсис.

ЧЕЛОВЕКУ ПОМОЖЕТ ЧЕЛОВЕК

Ни для кого не секрет, что аномальное обледенение стало причиной настоящих коммунальных бедствий в Приморье. Массовые отключения света и воды носят катастрофический характер. Но стихия будет проигрывать до тех пор, пока в регионе живут такие отзывчивые люди. Вы и сами видели, какой в социальных сетях случился бум. Каждый предлагал свою помощь, начиная от генераторов и зарядных устройств, заканчивая квартирами и едой. Светлана оказалась именно таким человеком. Не смогла сидеть на месте, когда в другой части города люди голодают и мерзнут в своих обесточенных квартирах.

- В инстаграме я увидела, что моя давняя приятельница Ольга предложила помощь всем тем, кто остался без света и тепла из-за непогоды в виде горячих обедов в православной гимназии. Прочитала и подумала: «Молодец». А в голове все не могла понять, как же там Чуркин (район Владивостока, который больше всех в городе пострадал от непогоды – прим.ред.) поживает. Поняла, что надо им как-то помочь. Решила, что не стану продавать им газовые баллоны, а потрачу свои деньги на то, чтобы купить свечи и прочие необходимые продукты, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Светлана Козаренко. - Собралась в магазин и позвонила Ольге. Спросила, как прошел первый день ее вот этой акции по бесплатной раздаче обедов. Она сказала, что вообще никто не пришел в гимназию. Логично, ведь никто с Чуркина не приедет на Бородинскую, чтобы покушать. А второе – откуда они знают о том, что им хотят помочь, интернета же тоже у многих нет.

Тогда Светлана поняла, чтобы нужно менять подход к делу. Иначе говоря, если гора не идет к Магомеду, но Магомед идет к горе. В нашем случае Светлана забрала у знакомой Ольги наборы с горячей едой и поехала в обесточенный Чуркин.

ТУК-ТУК: «РЕБЯТА, КУШАТЬ ХОТИТЕ?»

Еда есть. Свечи и другие товары первой необходимости тоже. Вопрос один – куда ехать. Ответ оказался проще простого – куда глаза глядят. Светлана признается, что решила начать с самого, по ее мнению, тяжелого района. Для нее таковой была улица Надибаидзе. И вот Светлана уже паркует машину у местных гостинок в кромешной тьме.

- Думали, что делать: кричать: «каша, суп». Они же все-равно не услышат. Поняла, что надо идти внутрь и спрашивать, кому нужна помощь. И пошла стучать во все двери со словами: «Ребят, кушать хотите? У меня вот тут есть еда». Молодежь напрочь отказалась. У них есть возможность переместиться в другую часть города. Тогда был небольшой ступор, потому что не могла понять, кому тогда все это надо, для кого я все это привезла, - делится Светлана. - Одну из дверей открыла бабушка. Я у нее начала спрашивать, выходит ли она на улицу. Она сказала, что не выходит, потому что очень сколько. Ей я и дала комплект обеда и свечи. Потом пошла дальше по соседям, чтобы узнать живут ли в доме одинокие пенсионеры или инвалиды. Никто не подсказал. Мы обошли все 8 этажей и сами их нашли.

Светлана записала контактные данные всех тех, кто не может самостоятельно выйти из дома и купить себе все необходимое, чтобы продолжить им помогать. Но, разумеется, она понимала, что на этом все не закончится.

ОПЕРАЦИЯ «НА ЧУРКИН»

Светлана понимала, что помощь нужна куда больше, чем жителям одной гостинки. К счастью, уже на следующий день появились помощники. Такие же неравнодушные горожане откликнулись и решили вступить в ряды спасителей. Первым делом команда дала объявление в сети. Все просто – жители Владивостока должны были кидать адреса тех, кто нуждается в помощи из-за коммунальных аварий.

- Нам полетели адреса. Написала девочка, которая находится в Санкт-Петербурге. Здесь у нее живет мама, которая оказалась в этой ледяной блокаде. Она практически неходячая. На следующий день я отложила все дела, и мы поехали снова на помощь, - говорит Светлана. - Затем мы создали группу, которую назвали «На Чуркин», почти как «на Берлин». Там мы отслеживали свою логистику и планировали дальнейшие действия.

В этой работе было много нюансов, ведь беседовать приходилось с пожилыми людьми. А многие из них опасались за себя и свое имущество. Были даже и те, кто согласился открыть дверь только по кодовому слову. Тем не менее, Светлане удавалось убедить бабушек и дедушек, что за дверью человек, который пришел с добрыми помыслами.

СУХАЯ ЛАПША, ВАРЕЖКИ, ДВА ПАЛЬТО и +8

Конечно, увиденное в квартирах оставило на Светлане неизгладимое впечатление. Много среди чуркинцев тех, кто до ее приезда все пять дней держался лишь на том, что грыз сублимированную лапшу. По ее мнению, помощь таким пенсионерам нужна постоянно, ведь они одиноки и каждый день остаются один на один со своими проблемами.

- В первый день мне пытались целовать руки за плашку с борщом. Я выскакивала за дверь и плакала. Не могла спокойно реагировать на такое. Было очень больно это видеть. Было ощущение, что это война. Тогда радовались куску хлеба, а сейчас газовому баллону. Была женщина, на ней были два пальто, две шапки и варежки, - говорит Светлана. - Это был самый колоритный кадр, в квартирах у них, кстати, +8. Как я поняла, макароны и гречка есть почти у всех, но какая от них польза, если нет воды. У одной барышни на днях был день рождения - 74 года. Купила тортик, поехала и поздравила ее. Одинокая женщина, она потеряла сына. Также в ходе поисков пострадавших мы нашли двух инвалидов-колясочников. У них вообще нет возможности выйти из дома и купить все необходимое.

В итоге сейчас в списке уже больше 50 адресов, куда ежедневно приезжают волонтеры и привозят им горячие обеды и другие необходимые товары. Кормят чуркинцев борщом, рассольником, рисом с курицей и картошкой с котлетой. Готовит еду с любовью та самая Ольга, с которой и начались добрый делаю. Каждый день развозят по 50 порций. Сами помощники притом даже не успевают ни поесть, ни поспать. «Радость и благодарность в глазах бабушек и дедушек – лучшая пища, хоть и для души» - говорит Светлана.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»

«Кто, если не мы» - под таким девизом работает команда. Развозят еду нуждающимся порядка 15 человек. Это люди, которые никак не связаны с друг другом. Ранее никто из них даже не был знаком. Их объединила идея помочь землякам в беде. Большую часть продуктов каждый из них оплачивает из своего кармана. Денег ни с кого не берут. «Не по-людски это» - говорят волонтеры.

- Они с удовольствием делают то, что им захотелось делать по велению сердца. Есть у нас хештег – кто, если не мы. Может это будет новым слоганом для нашего волонтерского сообщества. Кто знает? Ведь всем этим бабушкам и дедушкам нужна не столько еда, сколько простое общение, - рассказывает Светлана. - Мы беседуем с ними, шутим. Они нам фотографии свои показывают, рассказывают о своей жизни. Им просто не с кем поделиться.

Стоит отметить, что после того, как Светлана стала показывать на своей странице в сети то, в каких условиях вынуждены жить владивостокцы, пострадавшие от стихийного бедствия, неравнодушные горожане стали оформлять денежные переводы на ее счет. В общей сложности перечислили 30 тысяч рублей. Эти деньги пошли на покупку газовых баллонов, продуктов и других товаров первой необходимости.

Резюмируя, хочется отметить, последствия аномального оледенения для Приморья стали катастрофическими. Но именно стихия показала, что спасет человека человек. Пока люди готовы прийти друг другу на помощь, мы обречены на светлое и счастливое будущее.

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