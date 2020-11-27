Специализированный терминал АО «Восточный Порт» перешёл на зимний режим работы

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» завершил подготовку высокотехнологичного оборудования к работе в зимний период. Комплекс мероприятий направлен на улучшение пылеподавляющих функций техники в условиях низкой влажности и отрицательных температур.

Во время планового ремонта были заменены свыше 9 км закрытых конвейерных лент, приведены в готовность механизмы для удаления намерзшего угля с агрегатов, осуществлена промывка и опрессовка теплотрасс, проверены и успешно прошли испытания системы подогрева, вентиляции и аспирации в закрытых комплексах вагоноопрокидывателей. Проверки и испытания прошло перегрузочное оборудование — реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы аспирации в закрытых комплексах агрегатов, снегоуборочная и другая техника.

В рамках реализации Плана природоохранных мероприятий АО «Восточный Порт» проводит работу по модернизации и установке дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. В декабре стивидорная компания завершит возведение ветропылезащитных экранов общей протяженностью свыше 3 км, высотой более 20 метров и площадью больше 60 тыс. м2.

Для специализированного терминала приобретены в необходимом объёме и работают вакуумные пылеуборочные машины, снегогенераторы и вакуумные погрузчики. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование спецтехники, в том числе, в условиях отрицательных температур. Таким образом, совокупность применяемых наилучших доступных технологий позволяет стивидорной компании проводить технологические процессы с полным соблюдением нормативов и требований природоохранного законодательства РФ.

– Перед наступлением холодов мы провели консервацию систем водного орошения угольных складов терминала, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова.

– Пылеподавление при перевалке грузов вплоть до наступления тёплого сезона будет выполняться с помощью высокоэффективных портальных самоходных комплексов, движущихся по территории угольных складов, мобильных снегогенераторных установок, а также систем пылеподавления, установленных непосредственно на технологическом оборудовании – например, на стакерах и судопогрузочных машинах. Пылеулавливание в закрытых зданиях обеспечивается работой аспирационных систем вне зависимости от сезона.