Подборка лучших фильмов ко Дню матери

МТС Медиа, дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, сообщает о появлении в онлайн-кинотеатре МТС ТВ специальной подборки фильмов ко Дню матери.

В воскресенье, 29 ноября, отмечается День матери. Этот праздник придумали как напоминание о необходимости бережного отношения к женщине, о семейных устоях, и одна из самых важных целей этого дня – напоминание о важности мамы в жизни каждого человека. К праздничному дню онлайн-кинотеатр МТС ТВ собрал в своем каталоге фильмы о невероятно сильной материнской любви и воле преодолеть все препятствия. В нашей подборке нет стандартных мелодрам о мамах, но наши героини не оставят вас равнодушными!

«Танцующая в темноте»

Известная музыкальная психологическая драма Ларса фон Триера, получившая главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Иммигрантка из Чехословакии Сельма Жескова (в исполнении певицы Бьорк), несмотря на то, что сама стремительно теряет зрение, работает на заводе в США и копит деньги на операцию сыну, чтобы вылечить его от аналогичной болезни. Она скрывает свое состояние от других, так как работа – единственное, что может исправить ее положение и дать шанс ее ребенку. Невзгоды в реальной жизни ей помогают пережить фантазии о мюзиклах, в них она находит спасение. Но все становится сложнее, когда одна из машин ломается по ее ошибке, и Сельму увольняют.

«Эрин Брокович»

Главную роль в этом биографическом фильме исполнила Джулия Робертс и за свое мастерство получила «Оскар» как лучшая актриса. История картины основана на реальных событиях, связанных с американской правозащитницей, борющейся с загрязнением грунтовых вод в Калифорнии. После развода Эрин воспитывает одна троих детей и ищет работу. Начав работать в маленькой юридической фирме, она выходит на крупную корпорацию, из-за действий которой сотни людей заболевают раком. Теперь Эрин потребуется еще большая решительность и воля, чтобы довести это дело до конца.

«Иллюзия полета»

Во время перелета из Берлина в Нью-Йорк главная героиня, конструктор самолетных двигателей, обнаруживает, что ее дочь пропала. Героиня находится в сильном эмоциональном напряжении – у нее умер муж, и его перевозят этим же рейсом. Кайл заставляет экипаж обыскать всё судно, но девочки нигде нет и все свидетельствует о том, что 6-летняя Джулия не садилась в этот самолет. Героиня начинает сама сомневаться в своей адекватности, но решает все-таки довериться себе и своему уму.

«Три билборда на границе Эббинга Миссури»

По сюжету, дочь Милдред Хейс убили несколько месяцев назад. Полиция до сих пор не нашла преступников, и героиня решается арендовать три билборда, чтобы разместить на них сообщение главе полиции Уильяму Уиллоуби. Противостояние власти и Милдред накаляется и в конфликт вовлекаются все новые силы. Драма получила четыре премии «Золотой глобус», и актеры получили два «Оскара» - за главную женскую роль и за роль второго плана

«Джой»

Жизнеутверждающая трагикомедия с Дженнифер Лоуренс, Бредли Купером и Робертом де Ниро в главных ролях. Джой воспитывает двоих детей, живёт со своей мамой, которая проводит дни за просмотром мыльных опер, и безработным бывшем мужем. Ее постоянно корят за неудачный брак, отец после очередного развода решает тоже переехать к дочери, и забот у главной героини становится все больше и больше. Но и сама Джой не намерена мириться со своим положением – она изобретает инновационную швабру и решает добиться успеха с этой разработкой.

Специальная подборка фильмов к праздничному дню уже доступна в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.