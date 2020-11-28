Политолог рассказал, изменит ли ледяной шторм политическую обстановку в Приморском крае

По мнению Павла Наливайко, серьезных кадровых перестановок не последует, но у избирателей появится немало вопросов к депутатам перед выборами в 2021 году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти прикладывают максимальные усилия для ликвидации последствий циклона в Приморском крае, но сила удара природы такова, что сделать это быстро не получается. Ледяной шторм нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области. В эфире радио «Комсомольская правда» мы решили порассуждать на темы «природа власти» и «власть природы» вместе с политологом Павлом Наливайко. Повлияет ли как-то эта природная стихия на расстановку политических сил в крае, поможет или нет на предстоящих выборах в 2021 году в Законодательное собрание Приморского края, что вообще обнажила эта природная аномалия в политической системе региона?

- Можно сказать, что природная стихия влияет на политическую жизнь региона, или это лишь домыслы?

- Конечно, определенное влияние она оказывает, но лишь тогда, когда власти неэффективно работают над ликвидацией последствий природных катаклизмов. В данной ситуации я бы не сказал, что такое явление имеет место быть. Губернатор края один из главных, кто находится на передовой этого процесса, в том числе и ряд глав городских округов. Кожемяко как минимум лично контролирует ситуацию и постоянно отчитывается перед населением. Нет информационного вакуума.

- Кому-то данная стихия может прибавить политических очков в рейтинге, а у кого-то, наоборот, снять?

- Действительно к депутатскому корпусу есть вопросы. У нас в ЗСПК почти 40 человек, но вот во время этого катаклизма фактически никого из них не было слышно, хотя большинство из них это одномандатники, которые должны быть на передовой, убирать снег, либо контролировать управляйки и так далее. У нас в принципе этот созыв достаточно пассивен с точки зрения как информационной, так и офлайн активности. Поэтому, я думаю, что у избирателей к депутатам есть вопросы, и не только из-за последних событий.

- Исторически сложилось, что любой природный катаклизм обнажает все недостатки. На ваш взгляд, какие недостатки в политической системе региона обнажила эта природная аномалия?

- Стоит зафиксировать, что региональные власти и губернатор продолжают работать в ручном режиме и контролировать всю систему. Нет какого-то пока перераспределения функционала, но, наверное, здесь и не стоит этого ожидать, потому как это сложная ситуация на стыке разных ведомств, и только личный контроль губернатора способствует решению проблем. Вчерашняя благодарность главы региона энергетикам – показателен тем, что такая модель управления наиболее эффективна. Есть вопросы к городской вертикали во Владивостоке. Если сравнить ее работу, к примеру, с работой администрации Артема, то это совершенно разные уровни, как в информационном плане, так и в плане результатов работ. К управленческой команде администрации Владивостока есть вопросы, как минимум потому что того же мэра, либо исполняющего обязанности мэра мы первые три дня практически не слышали.

- Будут ли сделаны выводы из этого?

- Я думаю, мэр как работал, так и будет работать. Все же у него объективная причина, он болел коронавирусом. Но вопросы к команде, к окружению мэра, у меня действительно присутствуют. Тут бы, конечно, усилиться компетентными кадрами, которые могли более оперативно реагировать в подобных ситуациях и общаться с населением. Потому что информационный вакуум присутствовал, в социальных сетях был шквал негатива. Мэрия знает, где таких людей взять, в крае много талантливых людей в регионе, было бы желание, что называется.

- На ваш взгляд чего не хватает нашим политикам, и что необходимо поменять в коммуникации и взаимодействии?

- К исполнительной власти на уровне региона у меня вопросов нет, а вот к депутатам Думы города и Законодательного Собрания Приморского края действительно есть вопросы. С людьми нужно работать все пять лет, а не только перед выборами. Конечно, в следующем году многие из них появятся на округах и начнут рассказывать, какие они молодцы, но вот в межсезонье про людей подзабывают. Проблема не столько в депутатах, сколько в нынешней политической культуре наших управленцев. Просто нужно привлекать новых людей, мотивированных на работу, а не на решение каких-то локальных задач.

- Последствия этого удара стихии окажут влияние на будущие выборы в 2021 году?

- Я думаю, они окажут влияние на действующих депутатов от Владивостока и Артема. Те депутаты, которые не проявили себя, к ним будет вопрос от электората «А где же вы были все это время?». И здесь появляются возможности у конкурентов, которые смогут на этом поприще критиковать своих оппонентов и даже победить. Электорат в крупных городах не забудет этого ноября, тем более, что многие пострадали от этого циклона.