Студентка медицинского университета победила в конкурсе красоты "Краса Приморья 2020"

Дарья Долгова. Фото: vvmodels/instagram
Во Владивостоке завершился конкурс красоты "Краса Приморского края 2020". Среди девяти конкурсанток жюри выбрало одно красавицу, достойную диадемы победительницы конкурса. Ею стала 21-летняя студентка ТГМУ Дарья Долгова.
Дарья живет во Владивостоке, учится на 5 курсе Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета по специальности "Медицинская биохимия".
Дарья Долгова. Фото: vvmodels/instagram
Девушка не скрывала эмоций и призналась, что сама не ожидала того, что станет победительницей конкурса красоты. В своем инстаграм-аккаунте Дарья поблагодарила всех, кто поддерживал ее.
- Всем огромное спасибо за позджравления, сама пока нахожусь в шоке, всем обязательно отвечу, - делится своими эмоциями победительница конкурса.