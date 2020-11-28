Дорога жизни: жительница Владивостока пожаловалась на скользкий спуск с Прапорщика Комарова

Спуск от дома №49 по Прапорщика Комарова к дому №45 - настоящее испытание для пешеходов

Владивосток продолжает постепенно оживать после ледяного шторма. Последствия удара стихии ощутили на себе все. Пока снегоуборочная техника расчищает главные транспортные артерии Владивостока, межквартальные проезды ушли на второй план. Ситуация обостряется на крутых склонах и там, где отсутствуют пешеходные зоны. Одним из таких опасных для жизни участков стал спуск от дома №49 по Прапорщика Комарова к дому №45.Обеспокоенная жительница Владивостока обратилась в редакцию "Комсомольской правды" и рассказала, что подобная ситуация происходит здесь из года в год, и дело вовсе не в ледяном шторме.

Любовь Ивановна Байотова проживает в доме №49 по Прапорщика Комарова. Говорит, что и летом то здесь пройти не так-то просто. Автомобилисты паркуются где попало, а пешеходных зон попросту нет, потому приходится идти прямо по проезжей части. Зимой же эта дорога становится самым настоящим испытанием, ведь она покрывается льдом, автомобили укатывают ее в каток, а присыпка песком не очень-то спасает положение.

В пятницу, 27 ноября, из-за ледяного наката и вовсе лишь несколько полноприводных машин смогли преодолеть ледяную преграду, легковушки подняться выше не смогли. Не обходится и без травматизма. Любовь Ивановна говорит, что несколько дней назад она очень сильно упала на этом участке, получив синяк на всю ногу.

После падения Любовь Ивановна получила огромный синяк на всю ногу

- Это не только я. Все пешеходы, кто тут спускается, постоянно падают. Я обращалась в администрацию с письмом, в котором писала, что лестничный марш нужно развернуть вдоль гаражей, чтобы по нему можно было спускаться к дому №45. Ответили, что понимают, заявку приняли, ждите. Но никаких действий пока так и нет, - сообщает жительница Владивостока Любовь Ивановна Байотова.

Лестничный марш, о котором говорит Любовь Ивановна, выходит прямиком на проезжую часть, от которого вправо по льду уходит узкая народная тропинка, посыпанная песком. Вечером, 27 ноября, не дожидаясь чьих-либо действий, Любовь Ивановна и ее супруг решили самостоятельно хоть как-то исправить ситуацию. При помощи лома они выдолбили на этой тропинке ступеньки, чтобы пешеходы хоть как-то могли спускаться к дому №45. Но надолго этой меры не хватит.

Лестничный марш, выходящий прямо на проезжую часть

Как говорит Любовь Ивановна, подобное происходит здесь из года в год. Люди зимой часто получают травмы, нередко весьма опасные для жизни.

- Когда спускаешься, невольно думаешь, а вернешься ли ты потом, или нет. Это дорога жизни. Такие падения серьезные тут бывают. Люди падают на спину, на голову. Несколько лет назад наша сотрудница упала вот так головой, и ее уже нет, молодая женщина, - добавила Любовь Ивановна.

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Спецтехника расчистила проблемный участок дороги

Сегодня, 28 ноября, во Владивостоке проходит общегородской субботник. Вечером на Прапрощика комарова появилась спецтехника, благодаря которой удалось расчистить проезжую часть от образовавшейся наледи.