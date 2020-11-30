«В первый день висели в воздухе больше 9 часов»: альпинисты рассказали, как спасают Русский мост от ледовых оков на непривычной высоте

Приморцы благодарят спасателей за их работу. Фото:@yurokost.

Альпинисты. Их короновали в герои этого месяца вместе с электриками, которые так отчаянно борются с последствия ледового апокалипсиса. Остановимся поподробнее на первых. Парящие в воздухе фигуры на минувшей неделе сразу привлекли к себе внимание. Альпинисты, словно силовики, пытаются освободить ванты моста от ледовой блокады. ИХ силуэты над Русским виднелись и днем, и поздней ночью. Но для простых обывателей они так и оставались безличными. Неизвестные герои нашего времени. Маски снялись, когда один из альпинистов разместил на своей странице в сети снимок команды, которая занимается очисткой вант ото льда. Тогда приморцы смогли познакомиться с парящими фигурами и взглянуть им в глаза. Ведь героев нужно знать в лицо.

Позже в интернете стали появляться видеоролики с места событий. Альпинисты снимали сам процесс работы на чудовищной высоте, заставляя пользователей сети переживать. Другие же были околдованы смелостью и выдержкой мужчин, так храбро работающих в таких условиях.

Разумеется, все хотели узнать, как вообще альпинисты спасают Русский мост. С таким ведь раньше не сталкивались.

- Работать на высоте привычное дело. Но на такой высоте мы впервые. Сперва думаешь об высоте, а потом отвлекаешься на работу, думаешь, как это сделать эффективнее - лучше. Устаешь, отдохнешь, видами полюбуешься, с товарищем поговоришь и продолжаешь дальше работать. Опыт альпиниста помог в процентах 95, так как добраться до вант – это чистый альпинизм. Неопытному человеку будет сложно все это сделать. Просто у людей даже появляется страх подхода. Даже нам было сложно, - рассказывает Юрий Остапенко, начальник первого поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ФГКУ ДВРПСО МЧС России. - Мы сначала провели маленький брифинг, обсудили, какие методы, будут более действенными, предложили свои варианты. Я предложил «брать» пилон сверху и идти вниз. В первый день мы вдвоем это попробовали, было удачно. Да и погода тогда была хорошая. Сейчас уже ветер и морозы. Сложнее стало работать. Климатические условия показывают свою силу. В первый день мы прошли 2 ванты по 580 метров каждая, висячего состояния было 9 часов. А так – мы производим осмотр вант, пилонов и очистку льда методом воздействия вибраций на ванты.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, от ведомства работает 12 человек: 6 человек – на пилонах, 6 – обеспечивают безопасность. Также у нас работает один со студенческого корпуса спасателей – опытный альпинист.

Больше всех, конечно, затаив дыхание на альпинистов «глядят» жители острова. Те, кто сейчас является заложником ледовой блокады.

- Мы знаем, какую важность играет этот мост. Весь Русский остров отрезан от материка. Люди, студенты, службы – необходимо как можно в кратчайшие сроки это сделать, - говорит Николай Беломестнов, спасатель 1-го класса Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС. - Работа на такой высоте очень сложная, для меня это первый опыт. Опасности схода льда, порыва ветра, но все решаемо.

Изначально власти сообщали о том, что мост на Русский откроют 26 ноября, затем пришлось отложить до 30 ноября. Скорее всего и эта дата будет перенесена. А пока спасатели-альпинисты делают все возможное, чтобы спасти остров из цепких ледовых лап.

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