«Закрыт до Нового года?»: открытие моста на Русский отложили на неопределенный срок

Альпинисты делают все возможное, чтобы очистить ванты от льда. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мост на Русский остров, который уже 10 дней отрезан от материка, не откроют в назначенный срок. Напомним, что ранее в правительстве назвали дату – 30 ноября. В понедельник автомобильное движение по мосту должно было быть возобновлено. Однако задача по освобождению вант от ледовой блокады оказалась со звездочкой.

- Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах, - рассказали в Федеральном Казенном учреждении ДСД «Дальний Восток», организация, которая занимается обслуживание моста.

В итоге сейчас нет никаких сроков, как и ясности, когда мост все же откроют. Напомним, что власти приняли решение закрыть автомобильное движение из-за последствий аномального ледового апокалипсиса. Промышленные альпинисты дни напролет чистят ванты от оков, но миссия оказалась не такой простой. Изначально в региональном правительстве заявили о том, что откроют переправу 26 ноября, затем дата была перенесена на 30 число. В понедельник же стало ясно, что открытие моста откладывается на неопределенный срок. Сейчас Русский полностью отрезан от материка. Единственная связь с внешним миром – паром.

Вместе с тем, в социальных сетях появилась информация о том, что остров будет закрыт до Нового года. Правительству удалось получить официальный ответ от обслуживающей организации.

Как сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», сейчас борьбой с обледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов, окончательные сроки завершения работ пока назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется. По открытию моста для движения будет понятно в среду-четверг, когда будет выполнен значительный и самый трудный объем работ.

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