Будет ли повторение ледяного шторма в начале декабря во Владивостоке – отвечает Борис Кубай

Кубай рассказал, ждать ли жителям Приморья повторения стихийного бедствия. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Накануне в сети появилось тревожное сообщение, которое гласит, что якобы в начале декабря жителей Владивостока ждет повторение ледяного апокалипсиса. Интернет-прогнозы говорили – снегопад ожидается в дальневосточной столице уже 7 числа. Как оказалось, информация дошла до главного синоптика Приморского края, который прокомментировал новость о грядущем стихийном бедствии.

- Не скрою, этот вопрос я и мои коллеги задаем себе снова и снова, и для ответа на него ежесуточно и по несколько раз в день просчитываем варианты развития синоптических событий с помощью мультимодельной технологии на 10 суток вперед, - рассказывает Борис Кубай, глава Примгидромета. - На сегодня можно сказать, что в первой декаде декабря вероятность повторения стихии практически равна нулю. Весь указанный период погода в Приморье будет носить достаточно устойчивый антициклонический характер. Ночью будет морозно, на севере Приморья столбики термометра будут опускаться до -25 -30 градусов. Там ожидается прохождение вторичных холодных фронтов с небольшим снегом.

Как отмечают на портале Примпогода, на побережье температуры воздуха днем будут колебаться от небольшого «минуса», до небольшого «плюса» к субботе. Вместе с тем, главный метеоролог края рассказал, что должно случиться, чтобы история повторилась.

- Чтобы в Приморском крае пошел дождь, замерзающий у поверхности земли, необходимо, прежде всего, чтобы в нижней тропосфере, на высоте образования дождевых облаков, температура воздуха повысилась до положительных значений (при условии, что там вообще будет наблюдаться процесс образования, а не размывания облаков), - говорит глава Примгидромета. - Давайте посмотрим, как будет вести себя температура воздуха на данном уровне тропосферы над Владивостоком. Сегодня ночью, 30 ноября, она понизится до отметки -16 градусов, далее, начнет плавно подниматься, и к субботе, 5 декабря, повысится до -9 градусов. С воскресенья начнет резко понижаться и к 7 декабря может достигать -18 градусов, далее будет снова медленно расти.

Иначе говоря, в регионе нет и не будет в ближайшее время условий для очередного ледяного шторма. Также не прогнозируется и зарождение над Желтым морем активного южного циклона. Повтор апокалипсиса в начале декабря – фейк.