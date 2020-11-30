Во время восстановления электроснабжения в Приморье украли 5 километров провода

Фото: ДРСК

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании зафиксировали два случая хищения провода с электросетевых объектов компании, которые были повреждены во время циклона. В настоящее время приморский филиал ДРСК оценивает ущерб от действий неизвестных лиц.

В субботу, 28 ноября, неустановленные лица похитили 1,5 километра провода в Михайловском районе недалеко от села Ивановка. Хищение было обнаружено во время осмотра линии 10 кВ бригадой Приморских электрических сетей. Сегодня утром подобный инцидент произошел в Артеме, обнаружена кража более 3,5 километров провода, весом более 2 тонн. Сейчас специалисты службы безопасности филиала выясняют обстоятельства произошедшего.

Энергетики отмечают, что хищение провода увеличивает срок выполнения аварийно-восстановительных работ на энергобъектах. В настоящее время в населенных пунктах Приморья продолжаются текущие работы по ремонту электросетевых объектов, которые не влияют на электроснабжение потребителей, энергетики приводят схему электрических сетей в исходное состояние.

По двум фактам хищения провода энергетики ДРСК подали заявления в полицию. Сейчас ведётся работа по установлению лиц, причастных к совершению хищений. Неизвестные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ – 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража).

Энергетики просят жителей Приморья быть бдительными и сообщать в полицию или на единый телефон контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397 о фактах хищения электросетевого оборудования.