Новогодние премьеры в Театре Молодежи

«Снежная королева» – одна из самых новогодних сказок. Зрителей ждет атмосфера сказочной зимы, невероятные декорации и герои, сошедшие со страниц любимой книги! Зимнее волшебство для детей и взрослых создали режиссер Лидия Василенко и художник-постановщик Петр Окунев.

«Маленький Дед Мороз» – новогодний иммерсивный спектакль для самых маленьких зрителей. Приглашаем малышей в возрасте от 3 до 6 лет в наш уютный бэби театр, где нет рамок для фантазии! Дети сами участвуют в процессе спектакля вместе с главными героями. В спектакле «Маленький Дед Мороз» нет строгих границ между сценой и зрителями, поэтому сказку можно потрогать своими руками. Режиссер спектакля, Виталий Дьяченко создал волшебную новогоднюю историю, где каждый ребенок сможет ощутить атмосферу праздника.

В Театре Молодежи вас ждет много ярких сюрпризов – новогодние фотозоны и, конечно же, долгожданная встреча с Дедом Морозом!