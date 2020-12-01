«Несколько раз теряла сознание»: в Приморье охрана магазина силой вышвырнула неугодных клиентов

В скандале между работниками и клиентами разбираются полицейские Фото: принтскрин видео.

Полиция Приморья выясняет обстоятельства происшествия в одном из супермаркетов Артема, после посещения которого покупателям понадобилась срочная помощь. При чем не только со стороны очевидцев, но и вмешательство медиков. Дело в том, что после конфликта в магазине, охрана не церемонясь, буквально вышвырнула посетителей, да так, что клиентка упала, ударившись головой.

ЧП случилось в вечернее время в супермаркете, расположенном на улице Кирова. В магазин зашли мужчина и женщина, оба, судя по всему, подшофе. Однако в чем именно провинились клиенты, осталось за кадром. А вот сама развязка попала на видео. Женщину, швырнули на асфальт с такой силой, что свидетели не смогли оставаться безучастными. По словам очевидцев, от удара пострадавшая несколько раз теряла сознание. Приходя в чувства, она начинала звать спутника и стонала, однако охрана не спешила вызывать скорую. На замечания возмущенной общественности контролеры тоже не реагировали.

Сейчас расследованием скандала занимаются специалисты.

– Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в районе одного из торговых центров города. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали специалисты пресс-службы ОМВД России по городу Артему.

В свою очередь местные жители в социальных сетях высказываются о работе персонала торговой точки. К слову, магазин уже не впервые прославился в интернете.

«Охрана в супермаркетах очень много на себя берет. Ведут себя ,как начальники. Грубят и вальяжничают», «Почему охрана убегала, когда спортяга их гонял? А как женщину швырнуть, так они бравые ребята», «Чтобы она не натворила, как бы себя не вела, все на что имеют право охранники - это скрутить руки (при необходимости обезвредить) и так держать до прибытия полиции, которую должны вызвать сами!», «Сажать нужно таких охранников, распускают руки», – критикуют приморцы.

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