В Приморье планируют построить еще один паром ледового класса

Первый рейс парома «Босфор Восточный» в субботу, 21 ноября, после закрытия Русского моста Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже больше 10 дней остров Русский во Владивостоке остается в блокаде. Мост перекрыт, единственное сообщение – паром «Босфор Восточный», который ходит раз в два часа и может взять на борт около 20 машин. С сегодняшнего дня свои катера для перевозки пассажиров предоставил ТОФ. Но очевидно, что на случай подобных ЧС этого недостаточно. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас стоит вопрос о том, чтобы построить еще один паром ледового класса, причем сделать это должны в ближайшие 2-3 года.

- Паромов ледового класса, как таковых, нет. Они где-то, говорят, затоплены были во времена строительства форума. Остался один «Босфор Восточный». Это нас подталкивает к мысли – мы будем заказывать строительство еще одного парома ледового класса и катамарана с небольшим ледовым классом. Откладывать в долгий ящик не будем, - сообщил губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам губернатора, на проектирование уйдет от 8 месяцев до года, само строительство займет еще 1,5 года. Причем речь идет о судостроении на территории края.

- Думаю, вполне можем построить на наших приморских верфях. Я даже не говорю о лидере судостроения заводе «Звезда». У нас и Находкинский судоремонтный завод, и Восточная верфь строят сейчас краболовы и другие суда, в том числе для военных.

С первого дня на паром выстроились очереди из автомобилей

Напомним, ледяной шторм обрушился на Приморский край 19-20 ноября. Под тяжестью наледи в регионе обрывались провода, падали опоры ЛЭП, деревья, даже бетонные плиты. Без электричества осталось около 170 тысяч приморцев, в регионе ввели режим ЧС. Синоптики назвали такую погоду аномальной, уточнив, что подобных явлений в регионе не наблюдалось последние 30 лет.

Из-за наледи на вантах с 21 ноября был перекрыт на неопределенный срок мост на Русский остров, сейчас его помогают очистить ото льда альпинисты. Предварительно, мост откроют только в конце недели.

Население Русского острова – порядка 5 тысяч человек. Вместе с тем на острове расположен кампус Дальневосточного федерального университета, в котором обучается 21 тысяча студентов. Порядка 10 тысяч из них проживают в кампусе на острове.

С самого начала перевозки между островом и материком сделали на время режима ЧС бесплатными

Паром «Босфор Восточный» возит пассажиров от 30 причала в центре Владивостока до пирса в поселке Поспелово на острове с 7 утра до полуночи. Людей и машины перевозят в связи с режимом ЧС бесплатно, правда за один рейс он может перевезти около 20 машин, поэтому и на материке, и на острове ежедневно скапливаются очереди из автомобилей. Иногда паром выполняет спецрейсы, поэтому людей на борт не берет.

До 2013 года морскими перевозками во Владивостоке занимались также паромы «Уссурийский залив», «Бригадир Ришко» и «Залив Восток». Но затем на остров пустили по мосту автобусы, а мэрия расторгла с компанией «Морстранс» договоры, и спустя несколько лет простоя суда продали.

«Босфор Восточный» спущен на воду в 1974 году.

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