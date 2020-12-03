«Терминал Астафьева» приступил к сборке металлоконструкций навеса

Специалисты приступили к сборке первых частей уникального для портов Дальнего Востока навеса. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

Специалисты подрядной организации приступили к сборке первых частей уникального для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта АО «Терминал Астафьева».

Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

По словам главного инженера компании «Альпар Плюс» Дмитрия Малахова, на сборочную площадку привозят отсортированные детали под укрупненную сборку конкретной конструкции. Всего из Испании доставили несколько сотен тысяч деталей.

«Только на одном из четырех самых крупных фрагментов навеса – 4 тысячи метизных детали (болты, гайки, шайбы), около 55 наименований, целый ворох. Их надо между собой соединить, обтянуть, каждый болт под свое усилие. Также здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие, так что конструкция будет легкая и жесткая», - рассказал Дмитрий Малахов.

Главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

Отметим, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». И, как признаются приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке.

Объект имеет необычный угол наклона, поэтому опалубку для него проектировали специально. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

«Конструкция на самом деле уникальная – в Приморском крае я таких не видел. Думаю, и в России мы такую не встретим. Это пирамидальная конструкция, в виде «клюшки» весом 15 тонн. Мы её будем монтировать на отметке с 12 до 40 метров, предстоит довольно серьёзная работа. Затем – монтаж ферм, перекрытий, фасадных панелей. Получится объемный шатер из алюминия», - добавил главный инженер «Альпар Плюс».

Заливка четвертой капители. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

Собранные сталелюминиевые опоры навеса будут стоять на капителях – уширениях бетонных опор. Строго по графику производства работ, на производственной площадке «Терминала Астафьева» готовы четыре уникальные конструкции.

«Забетонировали четвертую капитель, сейчас ведем демонтаж опалубки. Переходим на сборку несущих лесов на следующую капитель и армируем соседнюю опору. Одна капитель занимает от начала монтажа опалубки и до ее разбора – 17 дней. Связано с тем, что здесь используем крупнощитовую немецкую опалубку Peri, спроектированную специально для этого объекта, имеющую необычный угол наклона. В общий график укладываемся», - рассказал прораб «АТР-Строй» Алексей Анишев.

Прораб «АТР-Строй» Алексей Анишев. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей - Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.

Благодаря диафрагме жесткости из тросов конструкция будет легкая и жесткая. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», - рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Строители забетонировали уже четыре капители, на которых будет стоять навес. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"

Заливка четвертой капители. Фото: пресс-служба АО "Терминал Астафьева"