Всех увезут на штрафстоянку. Администрация Владивостока приняла важное решение, касающееся парковки

Авто, мешающие проезду, эвакуировать. Фото: musor_prim

Любителей парковаться рядом с местами для вывоза мусора во Владивостоке ждет неприятный сюрприз. Все авто, мешающие работе коммунальных служб и вывозу бытовых отходов во время ликвидации последствий удара стихии, будут эвакуировать. Такое решение принял глава города Олег Гуменюк. Ответственные инстанции уже вовсю борются с беспечными водителями.

Судя по видео, размещенному в социальных сетях, на котором Lexus, оставленный возле мусорных контейнеров, увез эвакуатор, поблажек не будет ни для кого. Элитная машина помешала проезду мусоровоза возле дома №6 на улице Арсеньева, за что владелец и поплатился. Согласно постановлению мэрии от 30 ноября, так будет с каждым, кто преграждает проезд транспорту коммунальных служб.

Стоит отметить, что большинство жителей города отнеслись к нововведениям с одобрением.

«Аж глаз радуется», «Давно пора», «Здравое решение», «Еще нужно убрать авто во дворах, которые мешают проезду остальных спецслужб», – делятся горожане.

Нарушителям парковки придется побегать по инстанциям, чтобы забрать своих железных коней. При этом автомобилистам, судя по всему, предстоит раскошелиться за услуги эвакуатора и заплатить за временное размещение машин на штафстоянке.

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