«Сексуализация детей – актуальная проблема»: подробности скандала со школьницами, снявшими прямой эфир в нижнем белье в Приморье

Инцидентом со школьницами уже занимается следственный комитет. Фото: pixabay.com

За последнюю неделю сразу два скандала, связанных с детьми и их «недетским поведением», вызвали резонанс. Напомним, что в первом случаи школьники снимали эротический фильм, который стал объектом бурных обсуждений всей школы. А во втором - в центре внимания оказались две девочки из Уссурийска. Ученицы 4-го и 5-го классов снимали прямой эфир в одной из социальных сетей. Там несовершеннолетние выполняли различные акробатические упражнения по команде зрителей. А их там было не меньше 10 тысяч человек. Но больше всего общественность возмутилась тем, что дети на видео были в одном нижнем белье.

Жительница Приморья, случайно увидевшая трансляцию, обратилась в полицию, заявив, что обнаженные несовершеннолетние снялись в эротическом прямом эфире, выполняя задания мужчин. Разумеется, правоохранители не могли оставить обращение без внимания, поэтому СК инициировал проведение доследственной проверки.

Кстати, по словам источника «КП», в трансляции не было никакого намека на эротику. Девочки вставали на мостик и садились на шпагат, поэтому все это было больше похоже на тренировку по акробатике. Заявительница, вероятно, увидела ситуацию по-своему.

По обновленной информации стало известно, что и сами девочки никакой пошлости в свой эфир не вкладывали. Здесь скорее речь о погоне за лайками, просмотрами и сетевой популярностью. Дети, действительно, сами инициировали такого рода формат трансляции и говорили зрителям диктовать им различные задания. Но и там не было никаких действий, выходящих за рамки дозволенного. Тем не менее инцидент был взят на контроль Уполномоченного по правам ребенка.

- Случилось все еще в ноябре, и ситуация уже разрешилась. Была оперативно проведена работа с самими детьми и их родителями. В очередной раз хотелось бы обратить внимание взрослых на то, как важно отслеживать, чем занимается ребенок в интернете. В сети дети чувствуют себя в безопасности, а зря. Виртуальная среда может перенестись в опасную реальность. Особенно в таком возрасте, когда им все интересно, и они все изучают, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. - Дети всегда будут стремиться познавать мир, в том числе и эту сторону жизни. Процессу познания нельзя помешать. Вопрос только в том, какие границы опасного-безопасного, дозволенного-недозволенного, допустимого-недопустимого для познания сформировали в детях родители, семья. Цифровой мир добавил много полезного нашей жизни, но при этом расширил и список угроз детской безопасности.

Как отмечает Ольга Романова, инциденты с детьми, в которых они переходят границы безопасного мира, происходят ежедневно. Особенно с теми, кто об этих границах ничего не узнал от своих родителей. Довольно остро встает в этом возрасте и проблема сексуализации детей. Оказалось, она актуальна и для Приморья

- На самом деле, это тема для отдельного разговора. Эта проблема актуальна для любого региона. Границы личного пространства в современном мире стерлись, в том числе и пространства межличностных отношений, - говорит уполномоченный по правам детей. - Отношения стали объектом публичного обсуждения и публичной демонстрации. Это происходит в мире взрослых, а дети повторяют поведение своих родителей. Помешать развитию этого процесса невозможно. Возможно только изменить собственное поведение, формируя при этом модель поведения и для своих детей.

Резюмируя, хотелось бы еще раз сказать о том, насколько важно знать, чем ребенок занимается в интернете. Случай в Уссурийске – не повод для порицания. Скорее возможность научиться на чужих ошибках. Зачастую бдительность и внимание по отношению к детям – главные помощники в предотвращении беды или трагедии.

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