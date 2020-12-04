Армия собранных во Владивостоке кроссоверов оккупировала главную в крае площадку для дрифта

Сотни авто скопились на «Примринге» Фото: принтскрин видео.

Недалеко от Артема, на территории ТРК «Приморское кольцо», в ожидании транспортировки в другие регионы уже несколько недель скапливаются новые авто, собранные на местном заводе «Мазда Соллеррс». Сотни кроссоверов, большинство из которых стоит под открытым небом, успели на себе ощутить перепады капризной приморской погоды и даже ледяной дождь, обрушившийся на регион. Судя по кадрам, опубликованным экс-мэром Владивостока Виталием Веркеенко, от удара стихии машины не пострадали, но с отправкой железных коней все же есть проблема.

Кроссоверы Mazda занимают сейчас большую часть гоночного трека, здесь скопились сотни машин. Многие из них до сих пор покрыты снегом и льдом, но не это стало причиной задержки с отправкой в другие регионы. И не перепроизводство. Речь о проблемах с логистикой. Особенно остро это чувствуется на железной дороге. На магистрали попросту не хватает вагонов для перевозки резко увеличившегося количества грузов.

– После вынужденных простоев производства в июле и августе из-за локдауна завод «Мазда Соллерс» увеличил выпуск автомобилей в сентябре и октябре в ответ на реализацию отложенного спроса со стороны потребителей. Такая ситуация возникла не только в автомобильной промышленности, но и в других отраслях, в связи с этим транспортная инфраструктура Приморского края испытывает пиковые нагрузки, – прокомментировала «Комсомолке» официальный представитель завода.

По словам специалиста, в настоящий момент решается вопрос с выделением дополнительного подвижного состава, который поможет доставить машины будущим владельцам.

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