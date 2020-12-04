Это законно? Повышением цен на КТ легких в эпоху эпидемии заинтересовался УФАС Приморья

Сотрудники намерены выяснить, нет ли в повышении цен на КТ нарушения закона. Фото: Вадим ПОПОВ

УФАС по Приморскому краю начал проверку, чтобы выяснить – насколько законно повышение цен на КТ легких в медицинских учреждениях региона. Для этих целей ведомство обратилось к приморцам, которые делали компьютерную томографию на платной основе, с просьбой – направить в адрес управления чек, в котором будет информация о стоимости услуги. В качестве подтверждения прохождения КТ принимают договоры или акты выполненных работ с указанием медицинского учреждения, услуги и ее стоимости, а также даты проведения обследования.

- Ведомство собирает и анализирует такую информацию как минимум за последние два года. При наличии указанных сведений и сохранности чеков с 2019 года и ранее, просим направить их в адрес Приморского УФАС России на эл. почту to25@fas.gov.ru c темой письма «КТ легких», - сообщают в пресс-службе УФАС России по Приморскому краю. - Персональные данные просим или скрыть, или направлять их с приложенным согласием на обработку персональных данных.

В ведомстве также отмечают, что государство не регулирует цены на услуги в частных клиниках, поэтому им предстоит проанализировать стоимость КТ в каждом конкретном учреждении, изучая рынок представления услуги компьютерной томографии легких. Затем сотрудники подготовят запросы в адрес частных медицинских организаций.

Если в результате проверки выяснится, что повышение цен на услугу является нарушением закона, будут приняты меры антимонопольного реагирования.