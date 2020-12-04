Захватывающе красиво. Поле боя стихии с природой в Приморье показал известный видеограф

Ледяное царство во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

Ледяной шторм, который пережил Приморский край – явление действительно редкое, красивое и одновременно страшное. Внушительный панцирь льда буквально сковал все вокруг, отсюда и многочисленные коммунальные аварии. Как отмечают специалисты, подобного разгула стихии в крае не было последние 30 лет, как минимум. Старожилы же уверяют, что не припомнят вообще на своем веку хотя бы частично похожего ледового апокалипсиса.

– Моей маме 80 лет, постоянно живет во Владивостоке, при ней такого не было. Снегопады были, но так, что бы деревья остекленели и ломались, не было такого, – делятся в сети местные жители.

Пожалуй, никто из местных жителей не остался равнодушен к этой «звенящей» красоте. В архиве каждого теперь найдутся кадры хрустального убранства природы. Своими наблюдениями с публикой решил поделиться и известный в Приморье видеограф Антон Конобиевский. Мастер видеосъемки смонтировал кадры о мощи стихии и красоте природы. Видео уже посмотрели больше 150 000 человек, предлагаем и вам окунуться в зимнюю сказку.

– Да, некоторые люди до сих пор остаются без электричества, отопления и воды. Да, пострадало практически каждое дерево. Да, множество машин и домов получили разной степени повреждения от небольших до хм... больших. Но, тот факт, что это было красиво – неоспорим. Природа в который раз показала свой характер и мы в который раз оказались бессильны перед ее мощью. И очень вряд ли, что когда-нибудь будет по-другому, – отметил Антон.

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Милана СОКОЛ

Источник:

kp.ru

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