«10 минут полета с треснувших стеклом»: поврежденный самолет с пассажирами на борту вернулся в аэропорт на Камчатке

Прокуратура начала проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧП случилось в пятницу, 4 декабря. Самолет Як-40, эксплуатируемый обществом «Камчатское авиационное предприятие», в 11:15 вылетел из аэропорта в Елизово в Тигиль. На борту воздушного судна находились 23 человека: 21 пассажир и 2 члена экипажа. Как оказалось, когда самолет набирал высоту и случилось непредвиденное – треснуло лобовое стекло.

Командир, который увидел повреждение, принял решение вернуться в аэропорт отправления. Всего в полете воздушное судно с треснувшим стеклом пробыло около 10 минут. К счастью, посадка прошла удачно, и никто в результате авиапроисшествия не пострадал. Как сообщают свидетели, всех пассажиров пересадили на другой самолет, чтобы те благополучно добрались до запланированного пункта назначения.

Тем не менее, происшествие не могло остаться без внимания правоохранительных ведомств.

- В настоящее время Камчатским межрегиональным территориальным управлением транспорта Росавиации проводится расследование инцидента, - рассказывает Валентина Глазова, руководитель пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры. – Вместе с тем, Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.