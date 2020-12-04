Минтранс РФ срывает сроки строительства судов аварийно-спасательного флота Севморпути

В повестку совещания вошли вопросы аварийно-спасательной готовности на Северном морском пути, строительства и текущего содержания судов аварийно-спасательного флота до 2035 года

Как подчеркнул Юрий Трутнев, обеспеченность Северного морского пути судами аварийно-спасательного назначения является необходимым условием для гарантии безопасного провода грузов. «Это одна из важных составляющих для того, чтобы сделать Северный морской путь конкурентным», отметил он.

За счёт средств федерального бюджета в 2020-2024 годах предусмотрено строительство аварийно-спасательного флота в количестве 16 единиц за 38,7 млрд руб. На 2020 год Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлоту) было выделено 3,8 млрд рублей.

О ходе выполнения строительства судов доложил заместитель Министра транспорта РФ Юрий Цветков. Он отметил, что Росморречфлот планировал заключить контракты на строительство 16 аварийно-спасательных судов в мае и октябре 2020 года. Тем не менее контракты не были заключены, а выделенные лимиты были возвращены в бюджет.

Росморречфлотом было предложено изменить количество судов (до 15 единиц к со сроком сдачи 2024 года) и сроки сдачи в эксплуатацию (1 единица сдать в 2025 году), что противоречит «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» и плану развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

По словам заместителя генерального директора «Росатома» директора дирекции Северного морского пути Вячеслава Рукши, аварийно-спасательных судов Росморречфлота недостаточно для наращивания объёмов грузов по Северному морскому пути. «В последнее время были моменты в летне-осеннюю навигацию, когда требовалось обеспечить аварийно-спасательную готовность для 60 судов в акватории Северного морского пути. С учётом погодных условий требовалось минимум 1-2 аварийно-спасательных судна неограниченного района плавания в местах с наиболее сложной обстановкой», прокомментировал он.

Как проинформировал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, российские судостроительные предприятия, в том числе дальневосточные верфи, готовы к строительству судов для проекта Северный морской путь.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев отметил неудовлетворительную работу Минтранса России и Росморречфлота, дал министерству и ведомству поручение разработать и представить в Правительство РФ дорожную карту строительства судов аварийно-спасательного флота с указанием сроков заключения контрактов, сроков сдачи судов и стоимости контрактов.

В совещании приняли участие заместитель Министра транспорта РФ Юрий Цветков, руководитель Росморречфлота Алексей Пошивай, руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Андрей Хаустов, заместитель генерального директора «Росатома» директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций.