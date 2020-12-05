Приморская русалка в «ледяном джакузи» шокировала рыбаков

Главная русалка Владивостока - Анастасия Слободчикова. Фото: Татьяна Ходова

Известная приморская фотомодель-русалка Анастасия Слободчикова снова порадовала своих подписчиков красивой фотосессией на актуальную тему. На этот раз – зимняя рыбалка. На снимках она погружается в ледяную воду, пока рядом рыбачат местные жители, и тоже ловит корюшку, но не на удочку, как утверждает модель, а другим способом.

- Пока рыбаки пытались ловить рыбку на удочки, я за их спиной делала это руками и зубами. Первая рыбка попалась навага, а вторая, видимо корюшка, или зубарь, или зубатка. Точно не знаю, короче, я в реальности почувствовала от рыбы запах свежих огурцов, - написала Анастасия в своем блоге.

Секретами фотосессии, а также своими мыслями о пользе моржевания, русалка поделилась с корреспондентом «КП».

Анастасия узнала, что корюшка пахнет огурцом. Фото: Татьяна Ходова

«Освежиться в ледяном джакузи»

- Сьемка была сегодня, такая веселая, я до сих пор смеюсь. Мы с фотографом Таней Ходовой поехали на Де-Фриз искать лед. Я хотела освежиться в ледяном джакузи и сделать несколько кадров на память. Немного прошли вдоль берега, увидели рыбаков и лунку как раз размером с ванну.

Я думаю, что эта огромная лунка-след чьего-то провала. Ведь лед очень тонкий, хрупкий. Но глядя на парней, которые рядом рыбачили, поняли - опасности провалиться под лед нет. Мы спросили: «какая там глубина?»

Они ответили, что сантиметров 50 примерно. Ну, мы с Таней решили там и остаться. Похоже, это место «ждало» нас, - рассказывает Анастасия Слободчикова.

Медаль за навагу

Зимняя рыбалка на льду Японского моря – традиционное и любимое многими старожилами развлечение. И очень опасное. Каждый год с начала сезона в МЧС поступает множество вызовов – то трещина во льду и люди не могут вернуться на берег, то и вовсе льдину с рыбаками унесло в открытое море. И это еще хорошо, когда удается вовремя позвонить спасателям.

Беспечность рыбаков часто зашкаливает, и они выезжают на неокрепший еще лед на автомобилях, что прямо запрещено. Но не пугают копеечные штрафы, и не пугает, почему-то, множество наглядных примеров, к чему это может привести. Так, в прошлом году на Русском острове сразу несколько десятков машин, в том числе недешевых внедорожников, ушли одновременно под воду в бухте Воевода, когда недалеко от берега разошелся лед. Но это было событие из ряда вон, чаще машины уходят по одной, где-нибудь на глубине, нередко забирая с собой жизни.

В этом году, хоть лед еще недостаточно крепок, сезон зимней рыбалки уже стартовал, и уже были первые жертвы. Но там, где лед покрепче, рыбаков уже много. В том числе и на Де-Фризе, так что у экстремальной фотосессии было немало зрителей.

- Рыбаки были немного удивлены нашему плану. Пока Таня меня фотографировала, парни тактично отвернулись, чтобы не мешать процессу, и занялись своим делом. Вероятно, со стороны это выглядело примерно так: «обычное дело для Владивостока: русалка и рыбаки». Никто ничему не удивлен, - продолжает Анастасия.

Но как ей удалось поймать навагу и корюшку без удочки? Нам Анастасия признается, рыбаки оказались весьма отзывчивы, дали девушкам несколько рыбешек для съемки.

- Мы потом вернули, - уверяет русалка. - Кстати, я была удивлена тому, что рыбка реально свежими огурцами пахнет.

Как оказалось, корюшкой и навагой поделились невольные зрители фотосессии. Фото: Татьяна Ходова

«В моржевании вижу спасение от инфекций»

Поклонники Анастасии знают – холодной воды она не боится. И раз наступила зима – жди от нее фото и видео, от которых мурашки по коже. Ныряет она круглый год, в костюме русалки и без, с недавних пор и сама устраивает фотосессии. Но моржевание для Анастасии не только красивые кадры.

- В первую очередь, я моржую с целью укрепления иммунитета. Как медик понимаю влияние моржевания на организм. А вернее, знаю механизмы. Если коротко: когда организм попадает в стрессовую среду, а в данном случае это холод, включается центр терморегуляции, повышается температура, что влечет за собой выработку иммуноглобулинов, которые в свою очередь уничтожают вирусы и бактерии в организме.

А в настоящее время важно заниматься здоровьем. Сами понимаете, какая ситуация в мире и нашей стране с этим COVID-19. Моржевание - профилактика различных инфекций! Кроме того, я верю в то, что холод сохраняет молодость, - признается Анастасия.

И еще одно признание: оказывается, русалка так часто погружается в ледяную воду, потому что… боится ее!

- Борюсь со страхом перед холодом. Да, да, это так. Я мерзлячка. Но моржевание действительно помогает побороть страх. Кстати, когда начала этим заниматься, стала чувствовать себя еще счастливее. Ведь раньше я ненавидела зиму. А сейчас люблю! В прошлом сезоне не хотела, чтобы она заканчивалась, а в этом - ждала с нетерпением.

И, конечно же, моржевание помогает в плане съемок. Так как я подводная модель, а хорошие подводные кадры в Приморье возможны только в холодной воде (теплая – слишком мутная), мне необходима способность длительное время пребывать в холодной воде, - говорит Анастасия Слободчикова.

Он редакции добавим: мы ни в коем случае не призываем никого заниматься моржеванием. Ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но призываем полюбоваться на фотографии Анастасии с настоящим владивостокским колоритом.

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