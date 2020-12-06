Скоро начнется. Синоптики рассказали, когда ждать снега в Приморье

Специалисты прогнозируют снег в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Приморье еще до конца не успело оправиться от ледяного шторма, как погода решила преподнести очередной сюрприз. Правда в этот раз синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Однако учитывая, что часть дорог и дворов остаются в наледи, для коллапса хватит даже нескольких снежинок. Синоптики считают, что осадки начнутся в понедельник, а связано это со смещением холодной тропосферной ложбины над краем. А вот в последний выходной недели благодаря влиянию гребня антициклона погода будет весьма комфортной для отдыха. Температура воздуха сегодня будет колебаться от -7 до +4°C.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», по сравнению с теплой погодой в выходные, 7 декабря минимальная температура воздуха составит -13...-22 °С, на побережье будет теплее -5...-11 °С. Максимальная температура будет колебаться от -11 °С на севере края до -1 °С на юге. Во вторник осадки должны прекратиться, но до середины недели продолжится похолодание. 9 декабря по расчетам специалистов, северный ветер сменится на южный и в край начнет поступать более теплый воздух.

Что касается прогноза сегодня, то во Владивостоке немного облачно, осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Днем воздух прогреется от 0 до +2°C, в утренние часы -4...-6°C.

В Уссурийске в воскресенье небольшая облачность, без осадков. Дороги также местами скользкие. При юго-западном, западном слабом до умеренного ветре, перепад температур будет высоким. Днем столбики термометров поднимутся +1...+3°C, а утром покажут -17...-19°C.

В Находке сегодня небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. С утра ожидается ветер слабый, во второй половине западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C, в утренние часы -4...-6°C.

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