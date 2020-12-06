Туалет с перчинкой. Посетители бара во Владивостоке засветились на порносайте

Пострадавшие клиенты заведения могут обратиться в полицию Фото: pixabay.com

Клиенты популярного бара во Владивостоке сами того не подозревая, стали порнозвездами. При этом главным героям вообще ничего не пришлось делать, а точнее – попросту справить нужду в заведении. Как оказалось, в туалете стояла скрытая камера, видео с которой кто-то слил на порносайт, да еще и в раздел для гомосексуалистов. Словом, прославились приморцы не за самым романтичным занятием и не в самом лучшем месте, хотя нужно отдать должное, туалет в баре действительно интересно стилизован.

Туалет в местном баре интересно стилизован. Фото: VL.ru

Как сообщает портал VL.ru, съемка датируется 10 июля этого года. В сети она всплыла около месяца назад, за это время посмотреть за процессом посещения туалета смогли больше 50 000 желающих. Кто именно разместил видео с перчинкой, могут установить специалисты. Однако для этого пострадавшим необходимо обратиться в полицию. Не исключено, что камера в туалете появилась с целью последующего обогащения. Ведь за подобные кадры автор мог получить награду от порносайта.

Запись слили в интернет. Фото: VL.ru

Стоит отметить, что съемка в туалете без ведома посетителей – незаконна, она может порочить честь и достоинство клиентов, а также считается вмешательством в частную жизнь. Словом, подобная выходка уголовно наказуема.

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