Жители Владивостока открыли горнолыжный сезон в Центре зимнего отдыха «Комета»

Центр зимнего отдыха «Комета» открыл горнолыжный сезон Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Во Владивостоке в Центре зимнего отдыха «Комета» официально открылся горнолыжный сезон 2020\2021. Организаторы вот уже который год из официального мероприятия создают семейный праздник спорта и активного отдыха. Не исключением стал и 2020-й, даже несмотря на действующие ограничения и сложную эпидемиологическую обстановку.

На открытие горнолыжного сезона в Центре зимнего отдыха «Комета» пришло действительно большое количество людей, о чем говорят сами гости центра.

- Мы все действительно соскучились по зимним видам спорта, да вы посмотрите, сколько людей вокруг. Все приехали сюда за праздничным настроением, погода даже сегодня с нами. Мы с женой будем кататься на коньках, а ребенок уже катается на тюбинге, - говорит Михаил, житель Владивостока.

Традиционно на открытии горнолыжного сезона «Комета» разыгрывает сезонные абонементы и пропуски на подъемники. Для этого достаточно поучаствовать в конкурсах и проявить себя. В прошлом году родилась спонтанная идея – бросать шлемы на склон. Чей головной убор окажется выше – тот и победил. Задачка не из простых, тут нужна тактика и стратегия, а также физическая сила. Кто-то даже умудрился выбить своим шлемом головной убор оппоненты на позицию ниже, тем самым оказавшись в списках счастливчиков, получивших заветный приз.

Не обошлось и без забега на вершину трассы SUBARU. Из года в год сноубордисты и лыжники сражаются за сезонный абонемент, покоряя снежную вершину на своих двоих. Кто первым доберется до склона и затем спустится к его подножью, станет счастливым обладателем пропуска на склоны на весь сезон. Победителей здесь всегда двое – сноубордист и лыжник. А вот участников с каждым годом становится только больше, что говорит о том, что спорт в Приморском крае все больше и больше приобретает массовый характер.

Приглашенный на открытие горнолыжного сезона саксофонист Сергей Хромов вживую исполнил несколько композиций, эффектно дополняя современные музыкальные ритмы.

Но, пожалуй, главной интригой дня стал тест-драйв нового Subaru Forester. Если автомобиль заедет на вершину 300-метрового склона, то целый час подъемники «Кометы» будут работать бесплатно. Это испытание каждый год устраивают на открытии горнолыжного сезона, но в этот раз решено было усложнить задачу. К фаркопу Subaru привязали трос, противоположный конец которого взял в руки опытный сноубордист - инструктор горнолыжной школы «Йети Парк». Таким образом, легендарному Forester предстояло не только заехать на снежный склон, но и довезти спортсмена на вершину. С поставленной задачей экипаж справился без каких-либо проблем, подарив тем самым всем гостям «Кометы» бесплатный час катания на склонах.

Горнолыжный сезон был официально открыт, гостей Центра зимнего отдыха «Комета» ждут на склонах SUBARU 300 метров, SLAVDA 600 метров, а трасса TOYO TIRES 750 метров будет открыта в ближайшие выходные. Работает горнолыжная школа «Йети Парк», трассы для тюбингов, беговых лыж, а также каток. Работают кафе и рестораны, можно взять в аренду беседку, и провести выходные большой и дружной компанией. Центр работает с 10:00 до 22:00 по выходным, и с 13:00 до 22:00 в будние дни.